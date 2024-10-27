27 октября 2024
26 октября 2024

В Кольцово массовая задержка рейсов, некоторые опаздывают почти на сутки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания nord wind
В Кольцово задерживаются пять рейсов на три часа и более (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла массовая задержка рейсов. Два самолета авиакомпании «Якутия» до Якутска и Санкт-Петербурга опаздывают более чем 18 часов. Еще три борта Red Wings задерживаются на прилет и вылет, информирует онлайн-табло авиагавани.

Рейсы R3-467 и R3-468 на самолетах Boeing-737 должны были вылететь из Екатеринбурга 27 октября в 12:30 и 21:00 соответственно. Долететь до пункта назначения суда должны были в 13:30 по московскому времени и 06:20 по якутскому времени. Однако оба рейса задержаны. Сейчас их вылет назначен на 28 октября в 08:10 и 14:55 по местному времени.

Также на 3,5 часа задерживается рейс WZ-1071 перевозчика Red Wings до Омска и на два часа и 55 минут маршрут WZ-1072 оттуда. Кроме того, у этой компании опаздывает на прилет в Екатеринбург борт WZ-1088 из Архангельска, который перенесли с 23:20 до 03:50 по местному времени.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний за комментариями. Ответы ожидаются.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла массовая задержка рейсов. Два самолета авиакомпании «Якутия» до Якутска и Санкт-Петербурга опаздывают более чем 18 часов. Еще три борта Red Wings задерживаются на прилет и вылет, информирует онлайн-табло авиагавани. Рейсы R3-467 и R3-468 на самолетах Boeing-737 должны были вылететь из Екатеринбурга 27 октября в 12:30 и 21:00 соответственно. Долететь до пункта назначения суда должны были в 13:30 по московскому времени и 06:20 по якутскому времени. Однако оба рейса задержаны. Сейчас их вылет назначен на 28 октября в 08:10 и 14:55 по местному времени. Также на 3,5 часа задерживается рейс WZ-1071 перевозчика Red Wings до Омска и на два часа и 55 минут маршрут WZ-1072 оттуда. Кроме того, у этой компании опаздывает на прилет в Екатеринбург борт WZ-1088 из Архангельска, который перенесли с 23:20 до 03:50 по местному времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний за комментариями. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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