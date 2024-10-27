Компании экс-мэра Перми разрешили строить высотки на месте бывшего «Китайского рынка»

Пермская компания ПЗСП (АО СЗ «ПЗСП») получила разрешение на строительство жилого комплекса на территории бывшего «Китайского рынка». Он будет расположен на улице Кронштадтской.
«ПЗСП получил разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Кронштадтской, 39, где ранее работал „китайский“ рынок. Разрешительная документация была выдана 18 октября», — пишет «Ъ-Прикамье».
ПЗСП принадлежит семье экс-мэра Перми Алексея Демкина. О том, что застройщик будет осваивать указанную территорию, стало известно в 2023 году. Общая площадь ЖК составит почти 50 тысяч квадратных метров. Всего по проекту предполагается построить шесть жилых домов разной этажности. Ранее компании ПЗСП выдали разрешение на возведение первой очереди жилкомплекса по улице Танцорова, 96 в Кировском районе прикамской столицы.
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