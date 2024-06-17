17 июня 2024

Семейный завод бывшего мэра Перми выплатил дивиденды в 50 млн рублей

ПЗСП выплатил акционерам дивиденды на 50 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Акционеры получили свои деньги
Акционеры получили свои деньги Фото:

Пермский завод силикатных панелей, который принадлежит семье экс-мэра Перми Алексея Демкина, объявил о выплате дивидендов своим акционерам. Общая сумма выплат — 50 млн рублей.

«Объем выплаченных АО СЗ „ПЗСП“ дивидендов владельцам ценных бумаг компании составил 50 млн руб. На каждую из 447 обыкновенных акций было направлено по 111,8 тыс. руб.» — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Центр раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Решение о выплате дивидендов в конце апреля приняло общее собрание акционеров компании. Эти деньги — часть прибыли ПЗСП за 2023 год. 

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Пермский завод силикатных панелей, который принадлежит семье экс-мэра Перми Алексея Демкина, объявил о выплате дивидендов своим акционерам. Общая сумма выплат — 50 млн рублей. «Объем выплаченных АО СЗ „ПЗСП“ дивидендов владельцам ценных бумаг компании составил 50 млн руб. На каждую из 447 обыкновенных акций было направлено по 111,8 тыс. руб.» — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Центр раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». Решение о выплате дивидендов в конце апреля приняло общее собрание акционеров компании. Эти деньги — часть прибыли ПЗСП за 2023 год. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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