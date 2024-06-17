Семейный завод бывшего мэра Перми выплатил дивиденды в 50 млн рублей

Акционеры получили свои деньги
Пермский завод силикатных панелей, который принадлежит семье экс-мэра Перми Алексея Демкина, объявил о выплате дивидендов своим акционерам. Общая сумма выплат — 50 млн рублей.
«Объем выплаченных АО СЗ „ПЗСП“ дивидендов владельцам ценных бумаг компании составил 50 млн руб. На каждую из 447 обыкновенных акций было направлено по 111,8 тыс. руб.» — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Центр раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
Решение о выплате дивидендов в конце апреля приняло общее собрание акционеров компании. Эти деньги — часть прибыли ПЗСП за 2023 год.
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