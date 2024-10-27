27 октября 2024

Екатеринбуржец покончил с собой после суицида матери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, следственный комитет, следователи, скр по свердловской области, ск рф, следственный комитет рф, скр, следственные действия, следственная группа, следаки
Следователи СКР установят более точные обстоятельства и причины смерти мужчины Фото:

В Екатеринбурге нашли мертвым 35-летнего мужчину, который, предположительно, покончил с собой. За несколько лет до этого мать погибшего также совершила суицид. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник.

«Тело самоубийцы нашел в квартире на улице Зверева его старший брат. Прощальной записки он не оставил. Родственник пояснил, что их мать свела счеты с жизнью четыре года назад. После этого младший сын предпринимал попытку покончить с собой, но тогда его удалось спасти», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что на месте ЧП обнаружили две бутылки из-под пива.

Корреспондент обратился с за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге нашли мертвым 35-летнего мужчину, который, предположительно, покончил с собой. За несколько лет до этого мать погибшего также совершила суицид. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник. «Тело самоубийцы нашел в квартире на улице Зверева его старший брат. Прощальной записки он не оставил. Родственник пояснил, что их мать свела счеты с жизнью четыре года назад. После этого младший сын предпринимал попытку покончить с собой, но тогда его удалось спасти», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что на месте ЧП обнаружили две бутылки из-под пива. Корреспондент обратился с за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...