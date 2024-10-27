Екатеринбуржец покончил с собой после суицида матери

28 октября 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Следователи СКР установят более точные обстоятельства и причины смерти мужчины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге нашли мертвым 35-летнего мужчину, который, предположительно, покончил с собой. За несколько лет до этого мать погибшего также совершила суицид. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник. «Тело самоубийцы нашел в квартире на улице Зверева его старший брат. Прощальной записки он не оставил. Родственник пояснил, что их мать свела счеты с жизнью четыре года назад. После этого младший сын предпринимал попытку покончить с собой, но тогда его удалось спасти», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что на месте ЧП обнаружили две бутылки из-под пива. Корреспондент обратился с за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге нашли мертвым 35-летнего мужчину, который, предположительно, покончил с собой. За несколько лет до этого мать погибшего также совершила суицид. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник. «Тело самоубийцы нашел в квартире на улице Зверева его старший брат. Прощальной записки он не оставил. Родственник пояснил, что их мать свела счеты с жизнью четыре года назад. После этого младший сын предпринимал попытку покончить с собой, но тогда его удалось спасти», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что на месте ЧП обнаружили две бутылки из-под пива. Корреспондент обратился с за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.