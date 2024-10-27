Екатеринбуржец покончил с собой после суицида матери

В Екатеринбурге нашли мертвым 35-летнего мужчину, который, предположительно, покончил с собой. За несколько лет до этого мать погибшего также совершила суицид. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник.
«Тело самоубийцы нашел в квартире на улице Зверева его старший брат. Прощальной записки он не оставил. Родственник пояснил, что их мать свела счеты с жизнью четыре года назад. После этого младший сын предпринимал попытку покончить с собой, но тогда его удалось спасти», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что на месте ЧП обнаружили две бутылки из-под пива.
Корреспондент обратился с за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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