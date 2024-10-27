27 октября 2024

Обитатели наркопритона терроризируют соседей в Ханты-Мансийске

Жители ХМАО пожаловались на наркопритон в соседней квартире
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители жалуются на наркопритон в соседней квартире
Жители жалуются на наркопритон в соседней квартире Фото:

Жители Ханты-Мансийска жалуются на обитателей наркопритона в многоэтажке на улице Югорская. Об этом они рассказали журналисту URA.RU.

«Нам каждый день приходится проходить мимо этой квартиры, у нас нет выбора. Недавно шли с ребенком, а там восемь человек стоят на лестничной клетке, явно в состоянии наркотического опьянения, какие-то вещи разбросаны, кровь на полу… Даже негде ступить», — поделилась одна из соседок неблагополучной квартиры с корреспондентом агентства.

По словам жителей, каждый день в наркопритоне происходят разборки и драки. Соседи добавили, что им страшно жить в такой обстановке, они опасаются за свои жизни и жизни своих детей.

В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка. Агентство также направило запрос в мэрию Ханты-Мансийска, ответ ожидается.

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Жители Ханты-Мансийска жалуются на обитателей наркопритона в многоэтажке на улице Югорская. Об этом они рассказали журналисту URA.RU. «Нам каждый день приходится проходить мимо этой квартиры, у нас нет выбора. Недавно шли с ребенком, а там восемь человек стоят на лестничной клетке, явно в состоянии наркотического опьянения, какие-то вещи разбросаны, кровь на полу… Даже негде ступить», — поделилась одна из соседок неблагополучной квартиры с корреспондентом агентства. По словам жителей, каждый день в наркопритоне происходят разборки и драки. Соседи добавили, что им страшно жить в такой обстановке, они опасаются за свои жизни и жизни своих детей. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка. Агентство также направило запрос в мэрию Ханты-Мансийска, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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