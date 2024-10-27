Обитатели наркопритона терроризируют соседей в Ханты-Мансийске

Жители Ханты-Мансийска жалуются на обитателей наркопритона в многоэтажке на улице Югорская. Об этом они рассказали журналисту URA.RU.
«Нам каждый день приходится проходить мимо этой квартиры, у нас нет выбора. Недавно шли с ребенком, а там восемь человек стоят на лестничной клетке, явно в состоянии наркотического опьянения, какие-то вещи разбросаны, кровь на полу… Даже негде ступить», — поделилась одна из соседок неблагополучной квартиры с корреспондентом агентства.
По словам жителей, каждый день в наркопритоне происходят разборки и драки. Соседи добавили, что им страшно жить в такой обстановке, они опасаются за свои жизни и жизни своих детей.
В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка. Агентство также направило запрос в мэрию Ханты-Мансийска, ответ ожидается.
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