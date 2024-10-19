Некурящие челябинцы не одобряют перекуры коллег

Перекуры на работе отнимают время, считают некурящие сотрудники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 4 из 10 некурящих работников испытывают раздражение по поводу перекуров коллег. Сотрудники считают, что такие перерывы отнимают много рабочего времени. Данными последнего исследования с URA.RU поделился IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.

«Четыре из десяти некурящих жителей Челябинска раздражают курящие коллеги. Такое мнение высказали представители компаний и экономически активные жители города», — говорится в исследовании сервиса.

Эксперты уточнили, что недовольство вызывает бесполезная трата времени, работа вместо отдыхающего в момент перекура коллеги, а также вред, наносимый дымом. Аналитики рассказали, что 83% работодателей создают специальные зоны для курения классических сигарет, а 77% — для электронных. При этом в каждой пятой фирме установлен запрет на использование вейпов.