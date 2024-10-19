19 октября 2024

Некурящие челябинцы не одобряют перекуры коллег

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрутки. Челябинск., запрет, курение, без льгот, общественный транспорт, маршрутка
Перекуры на работе отнимают время, считают некурящие сотрудники Фото:

В Челябинске 4 из 10 некурящих работников испытывают раздражение по поводу перекуров коллег. Сотрудники считают, что такие перерывы отнимают много рабочего времени. Данными последнего исследования с URA.RU поделился IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.

«Четыре из десяти некурящих жителей Челябинска раздражают курящие коллеги. Такое мнение высказали представители компаний и экономически активные жители города», — говорится в исследовании сервиса.

Эксперты уточнили, что недовольство вызывает бесполезная трата времени, работа вместо отдыхающего в момент перекура коллеги, а также вред, наносимый дымом. Аналитики рассказали, что 83% работодателей создают специальные зоны для курения классических сигарет, а 77% — для электронных. При этом в каждой пятой фирме установлен запрет на использование вейпов.

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В Челябинске 4 из 10 некурящих работников испытывают раздражение по поводу перекуров коллег. Сотрудники считают, что такие перерывы отнимают много рабочего времени. Данными последнего исследования с URA.RU поделился IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob. «Четыре из десяти некурящих жителей Челябинска раздражают курящие коллеги. Такое мнение высказали представители компаний и экономически активные жители города», — говорится в исследовании сервиса. Эксперты уточнили, что недовольство вызывает бесполезная трата времени, работа вместо отдыхающего в момент перекура коллеги, а также вред, наносимый дымом. Аналитики рассказали, что 83% работодателей создают специальные зоны для курения классических сигарет, а 77% — для электронных. При этом в каждой пятой фирме установлен запрет на использование вейпов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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