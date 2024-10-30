Власти начали собирать с пермяков деньги с помощью новых технологий

В Перми в автобусах и трамваях установили оборудование, которое позволяет пассажирам оплатить проезд с помощью смартфона через Bluetooth. Об этом сообщили в мэрии.
«Уже 30 октября пассажиры могут протестировать эту возможность, обновив приложение „Транспортная карта Пермь“. При включении функции, система сама распознает транспортное средство и выдаст уведомление с предложением оплатить проезд цифровой транспортной картой», — говорится на сайте мэрии Перми. Таким образом пассажиру не надо ни сканировать QR-код в салоне, ни прикладывать банковскую карту или проездной к валидатору.
Новое оборудование установлено пока на 114 автобусах, 16 электробусах и 40 трамваях. В первой половине ноября оно появится в автобусах на маршрутах №3, №8, №10, №30, №36, №50, №62, №63, №68, №81, а также во всех трамваях. Это маршруты, которые обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс». Автобусы частных перевозчиков оборудуют позже.
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