«Мы так просто этот совет не сдадим»: мэр самого скандального города ХМАО сокращает общественников

В Пыть-Яхе (ХМАО), который регулярно привлекает к себе внимание прессы скандальными разборками политэлит, глава города Дмитрий Горбунов намерен упразднить профильные общественные советы. Об этом URA.RU рассказал один из общественников на условиях анонимности.
«Глава города решил упразднить профильные общественные советы. В частности, совет по ЖКХ распущен. Нам говорят, мы никакие предложения не вносим. Мы вносим, но их не принимают. Мы-то воюем, добиваемся, в Жилстройнадзор обращаемся. Мы сказали, что дойдем до последнего, но так просто этот совет не сдадим, люди годами там работали», — заявил общественник.
По словам инсайдера, в Пыть-Яхе останется один крупный совет, все остальные будут убирать. При этом, сохраниться в нем смогут всего восемь членов совета по ЖКХ из 13, включая бывшего председателя. В большом совете 26 участников.
В администрации подтвердили упразднение совета по ЖКХ. Кроме того, отменены также полномочия совета по предпринимательству. На момент публикации новости действуют советы по культуре, спорту, патриотике. «Создание таких общественных объединений является прерогативой муниципальных властей. Будет ли это один большой совет или несколько малых, определяет глава города», — уточнили в мэрии.
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