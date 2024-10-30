Челябинские власти ждут падения металлургического производства

Власти Челябинской области спрогнозировали снижение выпуска металлургической продукции в 2024 году на 6,9%. Прогноз составлен до 2027 года. Он предусматривает базовый и консервативный варианты.
«Основные показатели прогноза социально-экономического развития Челябинской области до 2027 года. Производство металлургическое в 2024 году — 93,1% к уровню 2023 года (оценка)», — отмечено в документе.
Отчетность предприятий металлургического комплекса подтвердила динамику к снижению. Однако темпы падения различаются. Холдинг «Мечел» за девять месяцев получил крупный чистый убыток вместо чистой прибыли год назад. При этом показатель ММК выглядит значительно более оптимистично: снижение составило всего 0,3%.
На предстоящий период экономический блок челябинского правительства спрогнозировал рост выпуска. В зависимости от сценария ожидается либо сохранение позиций без существенного подъема (от снижения индикатора на 0,1% до прироста на 0,7% в 2027 году), либо увеличение производства на 6-6,8%.
При этом выпуск готовых металлических изделий будет расти. В 2024 году власти ждут увеличения производства на 8,2%. В предстоящие два года динамика будет положительной — на уровне от 1,3 до 7,6% в зависимости от конъюнктуры.
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