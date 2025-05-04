04 мая 2025

В популярном мясе для шашлыка нашли опасную инфекцию

«Известия»: в заготовке для шашлыка от «Мираторга» нашли кишечную палочку
© Служба новостей «URA.RU»
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Шашлык популярен у россиян на праздники
Шашлык популярен у россиян на праздники Фото:

Результаты контрольной закупки полуфабрикатов шашлыка от «Мираторга», которая проводилась накануне майских праздников в столичных гипермаркетах, показали наличие кишечной палочки в двух образцах. Об этом говорят данные анализа лаборатории Национального центра безопасности рыбной и сельхозпродукции с юридическим адресом в Москве.

«По итогу исследования образцов заготовок для шашлыка в двух из них была обнаружена кишечная палочка. Оба образца производства компании „Мираторг“», — передает газета «Известия» со ссылкой на результаты лабораторных анализов.

На редакционный запрос газеты в «Мираторге» ответили, что пробы мяса были взяты неправильно. Производитель подчеркнул, что пробы следует брать в магазине, а в протоколе написан адрес лаборатории. В компании высказали недоверие экспертизе в лаборатории Национального центра безопасности рыбной и сельхозпродукции.

Ранее гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказал, что самый популярный вид мяса для шашлыков у россиян — свинина. Он подчеркнул, что цена на нее поднимается в период старта сезона пикников.

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Результаты контрольной закупки полуфабрикатов шашлыка от «Мираторга», которая проводилась накануне майских праздников в столичных гипермаркетах, показали наличие кишечной палочки в двух образцах. Об этом говорят данные анализа лаборатории Национального центра безопасности рыбной и сельхозпродукции с юридическим адресом в Москве. «По итогу исследования образцов заготовок для шашлыка в двух из них была обнаружена кишечная палочка. Оба образца производства компании „Мираторг“», — передает газета «Известия» со ссылкой на результаты лабораторных анализов. На редакционный запрос газеты в «Мираторге» ответили, что пробы мяса были взяты неправильно. Производитель подчеркнул, что пробы следует брать в магазине, а в протоколе написан адрес лаборатории. В компании высказали недоверие экспертизе в лаборатории Национального центра безопасности рыбной и сельхозпродукции. Ранее гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказал, что самый популярный вид мяса для шашлыков у россиян — свинина. Он подчеркнул, что цена на нее поднимается в период старта сезона пикников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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