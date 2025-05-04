В популярном мясе для шашлыка нашли опасную инфекцию

Результаты контрольной закупки полуфабрикатов шашлыка от «Мираторга», которая проводилась накануне майских праздников в столичных гипермаркетах, показали наличие кишечной палочки в двух образцах. Об этом говорят данные анализа лаборатории Национального центра безопасности рыбной и сельхозпродукции с юридическим адресом в Москве.
«По итогу исследования образцов заготовок для шашлыка в двух из них была обнаружена кишечная палочка. Оба образца производства компании „Мираторг“», — передает газета «Известия» со ссылкой на результаты лабораторных анализов.
На редакционный запрос газеты в «Мираторге» ответили, что пробы мяса были взяты неправильно. Производитель подчеркнул, что пробы следует брать в магазине, а в протоколе написан адрес лаборатории. В компании высказали недоверие экспертизе в лаборатории Национального центра безопасности рыбной и сельхозпродукции.
Ранее гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказал, что самый популярный вид мяса для шашлыков у россиян — свинина. Он подчеркнул, что цена на нее поднимается в период старта сезона пикников.
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