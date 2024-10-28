Челябинский холдинг ПАО «Мечел» получил чистый убыток в девять миллиардов

Холдинг «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска получил за девять месяцев чистый убыток в 9,965 млрд рублей вместо прибыли в 31 млрд рублей годом ранее. Как следует из отчетности, также компания нарастила долговую нагрузку.
«Чистая прибыль (убыток) ПАО „Мечел“ за десять месяцев. В 2023 году — 31,371 млрд рублей прибыли, в 2024 году — 9,965 млрд рублей», — следует из отчета о финансовых результатах.
За год долгосрочные обязательства «Мечела» увеличились на пять млрд рублей, достигнув 232,8 млрд рублей. В основном вклад в этот рост обеспечил прирост долгосрочных займов. Они увеличились на 20,354 млрд рублей, достигнув 179 млрд рублей. Отчасти данный всплеск компенсировало снижение прочих обязательств, снизившихся на 15,647 млрд рублей до 53,468 млрд рублей.
По итогам 2023 года «Мечел» вошел в рейтинг Forbes по величине чистой прибыли. Сравнение велось по российским предприятиям. При этом 2024 год для «Мечела» выдался менее удачным. Акции компании стали одними из лидеров по падению.
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