Челябинский депутат назвала бесовщиной ажиотаж перед матчами ХК «Трактор»

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова резко осудила украшение главной пешеходной улицы Кирова атрибутами хоккейного клуба «Трактор» в преддверии 9 мая, назвав это «бесовщиной». Это заявление Мухометьярова сделала в социальных сетях.
«Пир во время чумы. Иначе не могу назвать ту бесовщину, с которой проходят матчи „Трактора“. Вместо символов Великой Победы чиновники увешали Кировку хоккейной атрибутикой», — написала Мухометьярова на своей странице в «ВКонтакте».
Депутат также обратила внимание на публикации СМИ о миллионных ставках на победу «Трактора» в букмекерских конторах. По ее словам, это происходит, когда пенсионеры копят на спандбонд для маскировочных сеток, а наши бойцы на СВО отдают жизни, чтобы убрать «фашистскую нечисть» с территории России».
Мухометьярова призвала власти к сдержанности. По ее мнению, в условиях полномасштабного противостояния с НАТО направлять миллионы на хоккей, забывая о поддержке земляков, — безответственно. URA.RU направило запрос в ХК «Трактор», ответ ожидается.
Отметим, что сейчас на Кировку вышли тысячи челябинцев, чтобы посмотреть на уличном экране матч челябинской команды против московского «Динамо». Пресс-служба опубликовала видео, как сейчас выглядит пешеходная улица, которая превратилась в фан-зону. Болельщики горячо поддерживают команду, которая играет в Москве. В серии плей-офф до четырех побед «Динамо» уступает «Трактору» с общим счетом 0:3.
В конце апреля пешеходную Кировку украсили символикой хоккейного клуба «Трактор» в день первой игры команды в полуфинале КХЛ. На памятники надели джерси «Трактора», а деревья обмотали шарфами команды.
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