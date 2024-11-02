02 ноября 2024

В Челябинской области полиция выявила нелегальных мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Черный Мыс. Сургут, проверка документов, нелегалы, мигранты
Нелегалы были выявлены в ходе проверки Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области полиция в ходе выездной проверки выявила пять иностранцев, работавших без патентов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Было установлено, что иностранцы находятся на территории России незаконно. Мигранты помещены в Центр временного содержания и будут выдворены из страны», — отмечает пресс-служба областного главка.

На работодателя был составлен административный протокол. Суд также вынес решение в отношении предпринимателя о приостановки его деятельности на две недели.

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В Нагайбакском районе Челябинской области полиция в ходе выездной проверки выявила пять иностранцев, работавших без патентов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Было установлено, что иностранцы находятся на территории России незаконно. Мигранты помещены в Центр временного содержания и будут выдворены из страны», — отмечает пресс-служба областного главка. На работодателя был составлен административный протокол. Суд также вынес решение в отношении предпринимателя о приостановки его деятельности на две недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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