В Челябинской области полиция выявила нелегальных мигрантов

Нелегалы были выявлены в ходе проверки
В Нагайбакском районе Челябинской области полиция в ходе выездной проверки выявила пять иностранцев, работавших без патентов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Было установлено, что иностранцы находятся на территории России незаконно. Мигранты помещены в Центр временного содержания и будут выдворены из страны», — отмечает пресс-служба областного главка.
На работодателя был составлен административный протокол. Суд также вынес решение в отношении предпринимателя о приостановки его деятельности на две недели.
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