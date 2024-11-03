03 ноября 2024

Главный эколог Госдумы похвалил власти ХМАО

Дмитрий Кобылкин похвалил ХМАО за бережное отношение к природе
© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин считает, что в ХМАО умеют беречь природу
Председатель комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин считает, что в ХМАО умеют беречь природу Фото:

Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин похвалил ХМАО за бережное обращение с природой. Об этом он сообщил во время федерального марафона «Знание.Первые» в Ханты-Мансийске, передает журналист URA.RU.

«Считаю, что в ХМАО очень ответственные недропользователи, такое отношение исторически здесь было заведено. Уверен, что Руслан Николаевич [Кухарук] эту планку не уронит, а поднимет и продолжит дальше», — сказал Кобылкин.

Председатель комитета Госдумы признался, что с большим удовольствием выступил сегодня перед молодыми людьми, отвечая на их вопросы, связанные с охраной окружающей среды. «Я думаю эффект будет, отложатся у молодежи [знания] по важным направлениям», — добавил Кобылкин.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО проходит просветительский марафон федерального уровня «Знание.Первые». На нем выступили известные спикеры, в том числе губернатор ХМАО Руслан Кухарук, Дмитрий Кобылкин, российские пранкеры Вован и Лексус. Открыл мероприятие полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

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Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин похвалил ХМАО за бережное обращение с природой. Об этом он сообщил во время федерального марафона «Знание.Первые» в Ханты-Мансийске, передает журналист URA.RU. «Считаю, что в ХМАО очень ответственные недропользователи, такое отношение исторически здесь было заведено. Уверен, что Руслан Николаевич [Кухарук] эту планку не уронит, а поднимет и продолжит дальше», — сказал Кобылкин. Председатель комитета Госдумы признался, что с большим удовольствием выступил сегодня перед молодыми людьми, отвечая на их вопросы, связанные с охраной окружающей среды. «Я думаю эффект будет, отложатся у молодежи [знания] по важным направлениям», — добавил Кобылкин. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО проходит просветительский марафон федерального уровня «Знание.Первые». На нем выступили известные спикеры, в том числе губернатор ХМАО Руслан Кухарук, Дмитрий Кобылкин, российские пранкеры Вован и Лексус. Открыл мероприятие полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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