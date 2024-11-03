Главный эколог Госдумы похвалил власти ХМАО

Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин похвалил ХМАО за бережное обращение с природой. Об этом он сообщил во время федерального марафона «Знание.Первые» в Ханты-Мансийске, передает журналист URA.RU.
«Считаю, что в ХМАО очень ответственные недропользователи, такое отношение исторически здесь было заведено. Уверен, что Руслан Николаевич [Кухарук] эту планку не уронит, а поднимет и продолжит дальше», — сказал Кобылкин.
Председатель комитета Госдумы признался, что с большим удовольствием выступил сегодня перед молодыми людьми, отвечая на их вопросы, связанные с охраной окружающей среды. «Я думаю эффект будет, отложатся у молодежи [знания] по важным направлениям», — добавил Кобылкин.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО проходит просветительский марафон федерального уровня «Знание.Первые». На нем выступили известные спикеры, в том числе губернатор ХМАО Руслан Кухарук, Дмитрий Кобылкин, российские пранкеры Вован и Лексус. Открыл мероприятие полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.
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