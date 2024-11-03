03 ноября 2024

Губернатор ХМАО Кухарук получил новый статус в федеральном проекте

Губернатор ХМАО Кухарук согласился стать лектором общества «Знание»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук готов читать лекции для молодежи
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук готов читать лекции для молодежи Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук согласился стать лектором Российского общества «Знание». Об этом глава региона заявил в рамках федерального просветительского марафона, проходящего в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU.

«От коллег поступило предложение выступать не только принимающей стороной, но и стать лектором общества „Знание“. С удовольствием принял данное предложение. Считаю, что общение с людьми является важным условием для руководителя муниципального, регионального и федерального органа власти. Поэтому совместная работа с обществом, это еще одна возможность быть ближе к людям, услышать их предложения», — прокомментировал глава региона.

Кухарук уже успел выступить с лекцией перед участниками и зрителями просветительского марафона на тему про базовые принципы работы губернатора. Глава региона рассказал, что после объезда всего округа и общения с жителями были переформатирован ряд ключевых программ. Речь идет о переселении из аварийного жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры, повышения транспортной доступности и расширении мер поддержки для бойцов СВО и членов их семей.

Ранее URA.RU писало, что марафон проходит во многих городах по всей России, в том числе в Ханты-Мансийске. Мероприятие открыл полпред президента в УрФО Артем Жога. В качестве лекторов также выступали сам Кухарук, председатель комитета Государственной думы по экологии Дмитрий Кобылкин, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, а также другие спикеры. 

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук согласился стать лектором Российского общества «Знание». Об этом глава региона заявил в рамках федерального просветительского марафона, проходящего в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU. «От коллег поступило предложение выступать не только принимающей стороной, но и стать лектором общества „Знание“. С удовольствием принял данное предложение. Считаю, что общение с людьми является важным условием для руководителя муниципального, регионального и федерального органа власти. Поэтому совместная работа с обществом, это еще одна возможность быть ближе к людям, услышать их предложения», — прокомментировал глава региона. Кухарук уже успел выступить с лекцией перед участниками и зрителями просветительского марафона на тему про базовые принципы работы губернатора. Глава региона рассказал, что после объезда всего округа и общения с жителями были переформатирован ряд ключевых программ. Речь идет о переселении из аварийного жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры, повышения транспортной доступности и расширении мер поддержки для бойцов СВО и членов их семей. Ранее URA.RU писало, что марафон проходит во многих городах по всей России, в том числе в Ханты-Мансийске. Мероприятие открыл полпред президента в УрФО Артем Жога. В качестве лекторов также выступали сам Кухарук, председатель комитета Государственной думы по экологии Дмитрий Кобылкин, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, а также другие спикеры. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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