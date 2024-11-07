В Челябинске закрывается популярный ресторан

В Челябинске 29 ноября пройдет техническое открытие ресторана «Два мира», открывающегося на месте заведения «Ной». Как URA.RU сообщил представитель «Ноя», прежний ресторан закроется насовсем.
«Ресторан „Ной“ прекращает работу. Мы ждем гостей на техническое открытие „Два мира“ 29 ноября, торжественное открытие состоится под выступление певицы Согдианы 30 ноября», — сообщил URA.RU администратор «Ноя».
Как URA.RU уточнил представитель ресторана, «Два мира» будет новым заведением. На локации сменится не только название, но и концепция и меню. Среди блюд будут представлены восточная и европейская кухни.
Прежнее заведение специализировалось на восточной культуре: гостям предлагали вариации плова, кебабов, шашлыка и салатов. Однако там же можно было заказать несколько видов пиццы.
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