Челябинских заключенных берут на СВО после прохождения спецтестов

08 ноября 2024 в 07:48 Размер текста - 17 +

Заключенных отправляют служить в штурмовые отряды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинских заключенных и подследственных берут на СВО только после прохождения специальных психологических тестов, которые выявляют их мотивацию. Такой кандидат также не должен представлять опасности для общества и своих боевых товарищей. Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинске Павел Ильин. «Инструктор пункта отбора встречается с каждым потенциальным кандидатом из спецучреждения и проводит с ним психологические тесты. Человек не только должен проходить по здоровью и возрасту, но и иметь мотивацию искупить свою вину перед близкими и обществом. Помимо желания отправится на СВО, необходима положительная характеристика ГУФСИН», — отметил Ильин в рамках «Большой редакции», организованной медиахолдингом «Градана Пресс». Военком рассказал, что отобранные для СВО спецконтингент отправляют в штурмовые подразделения. Перед отправкой в зону боевых действий кандидатам из мест заключения объясняют все риски. Для заключенных служба в тыловых подразделениях не подразумевается, отметил Ильин. Ряд женщин Челябинской области также желают отправиться на СВО, однако на военную службу возьмут не всех. Не все подразделения готовы принять женщин на службу из-за высоких рисков и большой нагрузки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинских заключенных и подследственных берут на СВО только после прохождения специальных психологических тестов, которые выявляют их мотивацию. Такой кандидат также не должен представлять опасности для общества и своих боевых товарищей. Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинске Павел Ильин. «Инструктор пункта отбора встречается с каждым потенциальным кандидатом из спецучреждения и проводит с ним психологические тесты. Человек не только должен проходить по здоровью и возрасту, но и иметь мотивацию искупить свою вину перед близкими и обществом. Помимо желания отправится на СВО, необходима положительная характеристика ГУФСИН», — отметил Ильин в рамках «Большой редакции», организованной медиахолдингом «Градана Пресс». Военком рассказал, что отобранные для СВО спецконтингент отправляют в штурмовые подразделения. Перед отправкой в зону боевых действий кандидатам из мест заключения объясняют все риски. Для заключенных служба в тыловых подразделениях не подразумевается, отметил Ильин. Ряд женщин Челябинской области также желают отправиться на СВО, однако на военную службу возьмут не всех. Не все подразделения готовы принять женщин на службу из-за высоких рисков и большой нагрузки.