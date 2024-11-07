Челябинские женщины хотят служить по контракту, но берут не всех

Ряд женщин Челябинской области желают отправиться на СВО, однако на военную службу возьмут не всех. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинске Павел Ильин.
«Женщины постоянно изъявляют желание служить по контракту. На СВО в данный момент есть небольшая потребность в военнослужащих женского пола, должностей для них не такое большое количество. Они могут работать в сфере медицины, операторами связи и по другим направлениям, обеспечивая жизнедеятельность частей в пунктах дислокации. При этом далеко не все подразделения готовы принять женщин на службу из-за высоких рисков и большой нагрузки», — отметил Ильин в рамках «Большой редакции», организованной медиахолдингом «Градана Пресс».
Ильин уточнил, что на старте спецоперации потребность в представителях женского пола была выше, сейчас она небольшая. Не каждая желающая челябинка подойдет на службу, поэтому возьмут далеко не всех.
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