Садовника Али Расулова, зарезавшего председателя комитета по бюджету думы ХМАО Александра Колодича в его доме в Новой Москве, приговорили к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Информацию опубликовал telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
«Приговором Щербинского районного суда города Москвы Расулов Али Таваралиевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство); ч. 3 ст. 30, п.п. „а“, „к “ ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление); ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 3 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновение в жилище). Расулову по совокупности преступлений суд окончательно назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в публикации.
Расулов много лет работал разнорабочим в семье Колодичей. Труп депутата нашли в подвале его дома в поселке Сосенское Новый Москвы в июне 2023 года. Источники отмечали, что после конфликта садовника с Колодичем в подвал спустилась жена депутата, и помощник несколько раз ударил ножом и ее. Затем Расулов закопал тело Колодича, сбежал и позвонил своему брату. Тот связался с сыном пострадавших, благодаря чему супруге депутата удалось выжить.
Ранее URA.RU писало о том, что похороны Колодича собрали в Москве представителей югорской политэлиты. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что почтить память приехали председатель думы Борис Хохряков и депутаты, бывший глава внупола Александр Скурихин и экс-куратор представительства Владислав Нигматулин.
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