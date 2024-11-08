Власти ХМАО выделили мэриям деньги на погашение долгов за газ, свет и тепло

Правительство ХМАО планирует направить деньги из резервного фонда на оплату долгов мэрий за коммунальные услуги: газ, электричество и тепло. Всего на эти цели предусмотрено более 774 млн рублей, следует из проекта постановления на сайте правительства региона.
«Выделить Департаменту жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО бюджетные ассигнования из резервного фонда в размере 774 731,1 тыс. рублей на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, необходимость в которых возникла после принятия бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Средства выделены в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленный газ, электрическую и тепловую энергию», — указано в документах на сайте окружного правительства.
Больше всего на оплату задолженности получит Пыть-Ях — порядка 186,8 млн рублей. 119,4 млн рублей отправят в Мегион, 114,9 млн рублей — в Нягань, 112,5 млн рублей — в Советский район. Закрыть долги также помогут Белоярскому, Березовскому, Октябрьскому, Ханты-Мансийскому, Кондинскому, Нефтеюганскому районам и Югорску.
Деньги сначала перечислят департаменту ЖКХ, а затем в бюджеты городов и районов. Ответственными за исполнение соглашений между коммунальными организациями и поставщиками ресурсов назначены мэры.
На совещании губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил изучить данную проблему и найти варианты решения, чтобы в дальнейшем подобные ситуации не повторялись. «Это ежегодные плановые мероприятия, которые прогнозируются, а значит, они должны быть предусмотрены в бюджете. Каждому муниципалитету необходимо проанализировать образовывающуюся каждый год задолженность. Это не должно превращаться в систему», — подчеркнул губернатор.
Ранее URA.RU писало, что окружные власти собираются взять в концессию муниципальные предприятия сферы ЖКХ и вложить миллиарды рублей в замену коммуникаций и оборудования. Кухарук объявил об этом решении в Нягани, которая и станет пилотным проектом.
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