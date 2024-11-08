В ХМАО на конкурс-фестиваль съедутся музыканты со всей страны

В ХМАО впервые пройдет всероссийский фестиваль-конкурс «В ритме дыхания Югры». Его проведут в Когалыме в конце ноября, сообщили в правительстве округа.
«Впервые в округе пройдет Всероссийский музыкальный конкурс-фестиваль „В ритме дыхания Югры“. Участников ждут в Когалыме с 28 по 30 ноября. Заявить о себе может любой желающий — возрастных ограничений нет», — рассказали в telegram-канале правительства «Югра Z Официально».
Участники выступят в пяти категориях: духовые инструменты, фортепиано, вокал, хоровые коллективы и теоретики. В конкурсе можно участвовать как очно, так и дистанционно. Заявки на участие подали более 100 человек со всей страны.
Ранее URA.RU сообщало, что семья из ХМАО победила в престижном всероссийском конкурсе. Семейство Степиных из Сургута забрали главный приз в номинации «Многодетная семья» на конкурсе «Семья года».
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