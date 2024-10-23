23 октября 2024

Семья из ХМАО победила в престижном всероссийском конкурсе

Многодетное семейство Степиных из Сургута победили в конкурсе «Семья года»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семья Степиных стала победителем всероссийского конкурса
Семья Степиных стала победителем всероссийского конкурса Фото:

Семейство Степиных из Сургута забрали главный приз в номинации «Многодетная семья». Они участвовали во всероссийском конкурсе «Семья года».

«Николай и Оксана вместе уже 17 лет. Пара воспитывает пятерых детей. О жизни дружного семейства из Сургута можно узнать из соцстетей: они любят спорт, поездки по округу и активно участвуют в жизни региона»,- пишет telegram-канал окружного правительства «Югра официально».

Глава семейства работает машинистом тепловоза, а мама — инспектором на ЖД. Степины из династии железнодорожников, которой уже 450 лет.

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Семейство Степиных из Сургута забрали главный приз в номинации «Многодетная семья». Они участвовали во всероссийском конкурсе «Семья года». «Николай и Оксана вместе уже 17 лет. Пара воспитывает пятерых детей. О жизни дружного семейства из Сургута можно узнать из соцстетей: они любят спорт, поездки по округу и активно участвуют в жизни региона»,- пишет telegram-канал окружного правительства «Югра официально». Глава семейства работает машинистом тепловоза, а мама — инспектором на ЖД. Степины из династии железнодорожников, которой уже 450 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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