Семья из ХМАО победила в престижном всероссийском конкурсе

Семья Степиных стала победителем всероссийского конкурса
Семейство Степиных из Сургута забрали главный приз в номинации «Многодетная семья». Они участвовали во всероссийском конкурсе «Семья года».
«Николай и Оксана вместе уже 17 лет. Пара воспитывает пятерых детей. О жизни дружного семейства из Сургута можно узнать из соцстетей: они любят спорт, поездки по округу и активно участвуют в жизни региона»,- пишет telegram-канал окружного правительства «Югра официально».
Глава семейства работает машинистом тепловоза, а мама — инспектором на ЖД. Степины из династии железнодорожников, которой уже 450 лет.
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