В Миассе мужчина угнал у коллеги авто и попал в ДТП

09 ноября 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

На угнанной машине похититель из Миасса отправился в магазин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области мужчина угнал автомобиль сотрудника базы, на которой работал сам. На машине он отправился в магазин, но по дороге попал в ДТП. Похитителя задержали, сообщили Главном управлении МВД России по региону. «В дежурную часть обратился мужчина, который сообщил об угоне своего автомобиля марки „УАЗ Cargo“ c территории промышленной базы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался житель Чебаркульского района, который работал на той самой базе», — сообщило в своем telegram-канале ведомство. В ГУ МВД уточнили, что подозреваемый находился на рабочем месте вместе с другом. В определенный момент ему потребовалось посетить ближайший магазин. Решив не тратить время на пешую прогулку, мужчина использовал чужой УАЗ, ключи от которого нашел бардачке. По пути он стал участником дорожно-транспортного происшествия. После аварии угонщик скрылся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области мужчина угнал автомобиль сотрудника базы, на которой работал сам. На машине он отправился в магазин, но по дороге попал в ДТП. Похитителя задержали, сообщили Главном управлении МВД России по региону. «В дежурную часть обратился мужчина, который сообщил об угоне своего автомобиля марки „УАЗ Cargo“ c территории промышленной базы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался житель Чебаркульского района, который работал на той самой базе», — сообщило в своем telegram-канале ведомство. В ГУ МВД уточнили, что подозреваемый находился на рабочем месте вместе с другом. В определенный момент ему потребовалось посетить ближайший магазин. Решив не тратить время на пешую прогулку, мужчина использовал чужой УАЗ, ключи от которого нашел бардачке. По пути он стал участником дорожно-транспортного происшествия. После аварии угонщик скрылся.