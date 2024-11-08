В Миассе мужчина угнал у коллеги авто и попал в ДТП

В Миассе Челябинской области мужчина угнал автомобиль сотрудника базы, на которой работал сам. На машине он отправился в магазин, но по дороге попал в ДТП. Похитителя задержали, сообщили Главном управлении МВД России по региону.
«В дежурную часть обратился мужчина, который сообщил об угоне своего автомобиля марки „УАЗ Cargo“ c территории промышленной базы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался житель Чебаркульского района, который работал на той самой базе», — сообщило в своем telegram-канале ведомство.
В ГУ МВД уточнили, что подозреваемый находился на рабочем месте вместе с другом. В определенный момент ему потребовалось посетить ближайший магазин. Решив не тратить время на пешую прогулку, мужчина использовал чужой УАЗ, ключи от которого нашел бардачке. По пути он стал участником дорожно-транспортного происшествия. После аварии угонщик скрылся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!