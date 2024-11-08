08 ноября 2024

В Миассе мужчина угнал у коллеги авто и попал в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, праворульные автомобили, японские авто
На угнанной машине похититель из Миасса отправился в магазин Фото:

В Миассе Челябинской области мужчина угнал автомобиль сотрудника базы, на которой работал сам. На машине он отправился в магазин, но по дороге попал в ДТП. Похитителя задержали, сообщили Главном управлении МВД России по региону.

«В дежурную часть обратился мужчина, который сообщил об угоне своего автомобиля марки „УАЗ Cargo“ c территории промышленной базы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался житель Чебаркульского района, который работал на той самой базе», — сообщило в своем telegram-канале ведомство.

В ГУ МВД уточнили, что подозреваемый находился на рабочем месте вместе с другом. В определенный момент ему потребовалось посетить ближайший магазин. Решив не тратить время на пешую прогулку, мужчина использовал чужой УАЗ, ключи от которого нашел бардачке. По пути он стал участником дорожно-транспортного происшествия. После аварии угонщик скрылся.

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В Миассе Челябинской области мужчина угнал автомобиль сотрудника базы, на которой работал сам. На машине он отправился в магазин, но по дороге попал в ДТП. Похитителя задержали, сообщили Главном управлении МВД России по региону. «В дежурную часть обратился мужчина, который сообщил об угоне своего автомобиля марки „УАЗ Cargo“ c территории промышленной базы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался житель Чебаркульского района, который работал на той самой базе», — сообщило в своем telegram-канале ведомство. В ГУ МВД уточнили, что подозреваемый находился на рабочем месте вместе с другом. В определенный момент ему потребовалось посетить ближайший магазин. Решив не тратить время на пешую прогулку, мужчина использовал чужой УАЗ, ключи от которого нашел бардачке. По пути он стал участником дорожно-транспортного происшествия. После аварии угонщик скрылся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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