09 ноября 2024

Из-за шторма на челябинском участке трассы М-5 продлили ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение большегрузов по М-5 закрыли до 14:00 Фото:

Ограничения на проезд большегрузов и автобусов по трассе М-5 «Урал», введенные из-за штормового ветра и снега, продлили. Об этом сообщили в управлении дорог «Южный Урал».

«Участок трассы М-5 „Урал“ на территории Челябинской области закрыт для автобусов и грузового транспорта. Ограничения на М-5 продляются до 14.00 (время местное) 10 ноября 2024 года», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее участок дороги от 1548 до 1835 км закрыли для автобусов и большегрузов в 00:30 10 ноября. На такие меры пошли из-за сильного снега, гололедицы и плохой видимости. Планировалось, что в если погода улучшится, то ограничения снимут в 10:00 10 ноября.

В ГАИ по Челябинской области водителей просят быть предельно осторожными — соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершайте рискованных маневров. Автовладельцев также призывают отказаться от поездок.

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Ограничения на проезд большегрузов и автобусов по трассе М-5 «Урал», введенные из-за штормового ветра и снега, продлили. Об этом сообщили в управлении дорог «Южный Урал». «Участок трассы М-5 „Урал“ на территории Челябинской области закрыт для автобусов и грузового транспорта. Ограничения на М-5 продляются до 14.00 (время местное) 10 ноября 2024 года», — говорится в сообщении ведомства. Ранее участок дороги от 1548 до 1835 км закрыли для автобусов и большегрузов в 00:30 10 ноября. На такие меры пошли из-за сильного снега, гололедицы и плохой видимости. Планировалось, что в если погода улучшится, то ограничения снимут в 10:00 10 ноября. В ГАИ по Челябинской области водителей просят быть предельно осторожными — соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершайте рискованных маневров. Автовладельцев также призывают отказаться от поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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