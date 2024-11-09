09 ноября 2024

Челябинцам рассказали, когда снимут ограничение движения по трассе М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение на трассе М-5 должно возобновиться через несколько часов Фото:

Ограничения на проезд большегрузов и автобусов по трассе М-5 «Урал», введенные из-за штормового ветра и снега, будут сняты в 10 часов 10 ноября. Однако срок может быть изменен в случае сохранения непогоды. Об этом сообщили в управлении дорог «Южный Урал».

«Предварительное время окончания ограничения — 10 часов. Оно может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — подчеркнули в ведомстве.

Ограничения касаются пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Аналогичные меры приняты на участке в соседнем Башкортостане.

Как сообщало URA.RU ранее, участок дороги от 1548 до 1835 км закрыли для автобусов и большегрузов в 00:30 10 ноября. На такие меры пошли из-за сильного снега, гололедицы и плохой видимости. Сложная обстановка наблюдается в горнозаводской зоне региона. Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы.

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Ограничения на проезд большегрузов и автобусов по трассе М-5 «Урал», введенные из-за штормового ветра и снега, будут сняты в 10 часов 10 ноября. Однако срок может быть изменен в случае сохранения непогоды. Об этом сообщили в управлении дорог «Южный Урал». «Предварительное время окончания ограничения — 10 часов. Оно может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — подчеркнули в ведомстве. Ограничения касаются пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Аналогичные меры приняты на участке в соседнем Башкортостане. Как сообщало URA.RU ранее, участок дороги от 1548 до 1835 км закрыли для автобусов и большегрузов в 00:30 10 ноября. На такие меры пошли из-за сильного снега, гололедицы и плохой видимости. Сложная обстановка наблюдается в горнозаводской зоне региона. Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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