Челябинцам рассказали, когда снимут ограничение движения по трассе М-5

10 ноября 2024 в 07:18 Размер текста - 17 +

Движение на трассе М-5 должно возобновиться через несколько часов Фото: Илья Московец © URA.RU Ограничения на проезд большегрузов и автобусов по трассе М-5 «Урал», введенные из-за штормового ветра и снега, будут сняты в 10 часов 10 ноября. Однако срок может быть изменен в случае сохранения непогоды. Об этом сообщили в управлении дорог «Южный Урал». «Предварительное время окончания ограничения — 10 часов. Оно может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — подчеркнули в ведомстве. Ограничения касаются пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Аналогичные меры приняты на участке в соседнем Башкортостане. Как сообщало URA.RU ранее, участок дороги от 1548 до 1835 км закрыли для автобусов и большегрузов в 00:30 10 ноября. На такие меры пошли из-за сильного снега, гололедицы и плохой видимости. Сложная обстановка наблюдается в горнозаводской зоне региона. Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ограничения на проезд большегрузов и автобусов по трассе М-5 «Урал», введенные из-за штормового ветра и снега, будут сняты в 10 часов 10 ноября. Однако срок может быть изменен в случае сохранения непогоды. Об этом сообщили в управлении дорог «Южный Урал». «Предварительное время окончания ограничения — 10 часов. Оно может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — подчеркнули в ведомстве. Ограничения касаются пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Аналогичные меры приняты на участке в соседнем Башкортостане. Как сообщало URA.RU ранее, участок дороги от 1548 до 1835 км закрыли для автобусов и большегрузов в 00:30 10 ноября. На такие меры пошли из-за сильного снега, гололедицы и плохой видимости. Сложная обстановка наблюдается в горнозаводской зоне региона. Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы.