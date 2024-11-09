09 ноября 2024

Бастрыкин потребовал завести дело на «банду педофилов» в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении детей в Пермском крае
Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении детей в Пермском крае Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе пермского управления СК РФ Денису Головкину возбудить уголовное дело по факту деятельности «банды педофилов» в Перми и доложить о результатах проверки. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«В социальных медиа сообщается, что в Перми группа лиц инициирует переписку через мессенджер с малолетними детьми и предлагает им за небольшие деньги выслать изображения интимного характера. После получения фотографий детей начинают шантажировать на вступление в половую связь. Кроме того, они угрожают местным жителям применением насилия», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Ранее на банду злоумышленников главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной пожаловали жители прикамской столицы. Пермяки сообщили о мужчинах, которые писали несовершеннолетним, просили прислать интимные фото и в дальнейшем шантажировали детей. Мизулина пообещала передать материалы в СКР. После это краевые следственные органы начали проверку.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе пермского управления СК РФ Денису Головкину возбудить уголовное дело по факту деятельности «банды педофилов» в Перми и доложить о результатах проверки. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «В социальных медиа сообщается, что в Перми группа лиц инициирует переписку через мессенджер с малолетними детьми и предлагает им за небольшие деньги выслать изображения интимного характера. После получения фотографий детей начинают шантажировать на вступление в половую связь. Кроме того, они угрожают местным жителям применением насилия», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Ранее на банду злоумышленников главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной пожаловали жители прикамской столицы. Пермяки сообщили о мужчинах, которые писали несовершеннолетним, просили прислать интимные фото и в дальнейшем шантажировали детей. Мизулина пообещала передать материалы в СКР. После это краевые следственные органы начали проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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