Бастрыкин потребовал завести дело на «банду педофилов» в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе пермского управления СК РФ Денису Головкину возбудить уголовное дело по факту деятельности «банды педофилов» в Перми и доложить о результатах проверки. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«В социальных медиа сообщается, что в Перми группа лиц инициирует переписку через мессенджер с малолетними детьми и предлагает им за небольшие деньги выслать изображения интимного характера. После получения фотографий детей начинают шантажировать на вступление в половую связь. Кроме того, они угрожают местным жителям применением насилия», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
Ранее на банду злоумышленников главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной пожаловали жители прикамской столицы. Пермяки сообщили о мужчинах, которые писали несовершеннолетним, просили прислать интимные фото и в дальнейшем шантажировали детей. Мизулина пообещала передать материалы в СКР. После это краевые следственные органы начали проверку.
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