Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий приехал в Первоуральск на матч матч Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги, где сразились команды команды «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) и «АКМ» (Тульская область). Матч прошел в обновленном Ледовом дворце спорта 10 ноября, сообщил сенатор.
«Событие для города уникальное, ведь совсем недавно Ледовый дворец спорта получил новую жизнь: обновленное поле, трибуны, служебные помещения, современное оборудование отремонтированы и установлены в рекордные сроки по инициативе и при поддержке группы компаний „Полипласт“... Игра прошла напряженно, при полных трибунах, при самой активной поддержке тысяч болельщиков, и окончилась со счетом 1:7», — написал Виктор Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Сенатор пожелал спортсменам успехов в развитии традиционного для Первоуральска хоккея с мячом в лице команды «Уральский трубник» и хоккея с шайбой. По его словам, в Академию Михайлова уже зачислено более ста местных мальчиков. Шептий также отметил, что обновленный Ледовый дворец спорта — хороший пример государственно-частного партнерства.
«Важно поддерживать и транслировать такие проекты и в других муниципалитетах и регионах. От этого выиграем все мы: и наши дети, и социально ответственный бизнес, и государство в целом», — подчеркнул сенатор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!