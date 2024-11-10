Сенатор Шептий проверил обновленный Ледовый дворец спорта в Первоуральске. Фото, видео

Сенатор Шептий проверил обновленный Ледовый дворец спорта в Первоуральске. Фото
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Виктор Шептий подчеркнул, что проекты, схожие с обновленным Ледовым дворцом спорта, необходимо поддерживать
Виктор Шептий подчеркнул, что проекты, схожие с обновленным Ледовым дворцом спорта, необходимо поддерживать Фото:

Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий приехал в Первоуральск на матч матч Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги, где сразились команды команды «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) и «АКМ» (Тульская область). Матч прошел в обновленном Ледовом дворце спорта 10 ноября, сообщил сенатор.

«Событие для города уникальное, ведь совсем недавно Ледовый дворец спорта получил новую жизнь: обновленное поле, трибуны, служебные помещения, современное оборудование отремонтированы и установлены в рекордные сроки по инициативе и при поддержке группы компаний „Полипласт“... Игра прошла напряженно, при полных трибунах, при самой активной поддержке тысяч болельщиков, и окончилась со счетом 1:7», — написал Виктор Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сенатор пожелал спортсменам успехов в развитии традиционного для Первоуральска хоккея с мячом в лице команды «Уральский трубник» и хоккея с шайбой. По его словам, в Академию Михайлова уже зачислено более ста местных мальчиков. Шептий также отметил, что обновленный Ледовый дворец спорта — хороший пример государственно-частного партнерства.

«Важно поддерживать и транслировать такие проекты и в других муниципалитетах и регионах. От этого выиграем все мы: и наши дети, и социально ответственный бизнес, и государство в целом», — подчеркнул сенатор.

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Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий приехал в Первоуральск на матч матч Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги, где сразились команды команды «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) и «АКМ» (Тульская область). Матч прошел в обновленном Ледовом дворце спорта 10 ноября, сообщил сенатор. «Событие для города уникальное, ведь совсем недавно Ледовый дворец спорта получил новую жизнь: обновленное поле, трибуны, служебные помещения, современное оборудование отремонтированы и установлены в рекордные сроки по инициативе и при поддержке группы компаний „Полипласт“... Игра прошла напряженно, при полных трибунах, при самой активной поддержке тысяч болельщиков, и окончилась со счетом 1:7», — написал Виктор Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сенатор пожелал спортсменам успехов в развитии традиционного для Первоуральска хоккея с мячом в лице команды «Уральский трубник» и хоккея с шайбой. По его словам, в Академию Михайлова уже зачислено более ста местных мальчиков. Шептий также отметил, что обновленный Ледовый дворец спорта — хороший пример государственно-частного партнерства. «Важно поддерживать и транслировать такие проекты и в других муниципалитетах и регионах. От этого выиграем все мы: и наши дети, и социально ответственный бизнес, и государство в целом», — подчеркнул сенатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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