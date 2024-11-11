11 ноября 2024

Спасатели ХМАО нашли труп у реки в арктической зоне ХМАО

Спасатели обнаружили тело мужчины у реки Щекурья в Белоярском районе ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Труп мужчины нашли около реки в Белоярском районе ХМАО
Труп мужчины нашли около реки в Белоярском районе ХМАО Фото:

В Белоярском районе ХМАО (относится к арктической зоне) у реки Щекурья спасатели обнаружили тело мужчины и доставили его в населенный пункт. Об этом сообщила агентству URA.RU пресс-служба «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали на 50 километр от сп. Саранпауль в район реки Щекурья. Оказали содействие в доставке следственно-оперативной группы ОМВД России по Березовскому району к месту обнаружения трупа и последующей его транспортировке в Саранпауль», — сообщили в ведомстве.

По информации зонального поисково-спасательного отряда Березовского района, спасатели проехали около 50 километров от поселка Саранпауль к месту обнаружения тела. Совместно с сотрудниками полиции они доставили тело в населенный пункт. Проводится расследование происшествия.

Ранее URA.RU писало, что спасатели ХМАО сообщили подробности поиска рыбаков, утонувших на протоке Юганская Обь в Сургутском районе. Одного мужчину нашли на дне реки, другого — на берегу карьера.

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В Белоярском районе ХМАО (относится к арктической зоне) у реки Щекурья спасатели обнаружили тело мужчины и доставили его в населенный пункт. Об этом сообщила агентству URA.RU пресс-служба «Центроспас-Югория». «Спасатели выезжали на 50 километр от сп. Саранпауль в район реки Щекурья. Оказали содействие в доставке следственно-оперативной группы ОМВД России по Березовскому району к месту обнаружения трупа и последующей его транспортировке в Саранпауль», — сообщили в ведомстве. По информации зонального поисково-спасательного отряда Березовского района, спасатели проехали около 50 километров от поселка Саранпауль к месту обнаружения тела. Совместно с сотрудниками полиции они доставили тело в населенный пункт. Проводится расследование происшествия. Ранее URA.RU писало, что спасатели ХМАО сообщили подробности поиска рыбаков, утонувших на протоке Юганская Обь в Сургутском районе. Одного мужчину нашли на дне реки, другого — на берегу карьера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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