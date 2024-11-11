Спасатели ХМАО нашли труп у реки в арктической зоне ХМАО

В Белоярском районе ХМАО (относится к арктической зоне) у реки Щекурья спасатели обнаружили тело мужчины и доставили его в населенный пункт. Об этом сообщила агентству URA.RU пресс-служба «Центроспас-Югория».
«Спасатели выезжали на 50 километр от сп. Саранпауль в район реки Щекурья. Оказали содействие в доставке следственно-оперативной группы ОМВД России по Березовскому району к месту обнаружения трупа и последующей его транспортировке в Саранпауль», — сообщили в ведомстве.
По информации зонального поисково-спасательного отряда Березовского района, спасатели проехали около 50 километров от поселка Саранпауль к месту обнаружения тела. Совместно с сотрудниками полиции они доставили тело в населенный пункт. Проводится расследование происшествия.
Ранее URA.RU писало, что спасатели ХМАО сообщили подробности поиска рыбаков, утонувших на протоке Юганская Обь в Сургутском районе. Одного мужчину нашли на дне реки, другого — на берегу карьера.
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