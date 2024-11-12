В Екатеринбурге вынесли приговор электрику за смерть 15-летнего подростка. Фото

13 ноября 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Заседание провели в Кировском райсуде Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге Кировский райсуд вынес приговор 40-летнему электрику, подключавшему водомат к электросети, от удара тока которого погиб 15-летний подросток. Мужчине назначили наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы с запретом работать в сфере электроэнергетики, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с работой с электрооборудованием, на два с половиной года. Кроме того, в пользу родственников погибшего взыскано в качестве компенсации морального вреда в общем размере три миллиона рублей, а также расходы на погребение», — следует из сообщения. Инцидент случился вечером 3 июля возле дома на улице Советской, 40 один из подростков пошел за мячом, который укатился за пределы корта, и его ударило током от водомата, который был неподалеку. Мальчик погиб на месте, другой его товарищ получил электротравму. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге Кировский райсуд вынес приговор 40-летнему электрику, подключавшему водомат к электросети, от удара тока которого погиб 15-летний подросток. Мужчине назначили наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы с запретом работать в сфере электроэнергетики, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с работой с электрооборудованием, на два с половиной года. Кроме того, в пользу родственников погибшего взыскано в качестве компенсации морального вреда в общем размере три миллиона рублей, а также расходы на погребение», — следует из сообщения. Инцидент случился вечером 3 июля возле дома на улице Советской, 40 один из подростков пошел за мячом, который укатился за пределы корта, и его ударило током от водомата, который был неподалеку. Мальчик погиб на месте, другой его товарищ получил электротравму. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.