12 ноября 2024

В Екатеринбурге вынесли приговор электрику за смерть 15-летнего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Заседание провели в Кировском райсуде Фото:

В Екатеринбурге Кировский райсуд вынес приговор 40-летнему электрику, подключавшему водомат к электросети, от удара тока которого погиб 15-летний подросток. Мужчине назначили наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы с запретом работать в сфере электроэнергетики, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с работой с электрооборудованием, на два с половиной года. Кроме того, в пользу родственников погибшего взыскано в качестве компенсации морального вреда в общем размере три миллиона рублей, а также расходы на погребение», — следует из сообщения.

Инцидент случился вечером 3 июля возле дома на улице Советской, 40 один из подростков пошел за мячом, который укатился за пределы корта, и его ударило током от водомата, который был неподалеку. Мальчик погиб на месте, другой его товарищ получил электротравму. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Фото:

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В Екатеринбурге Кировский райсуд вынес приговор 40-летнему электрику, подключавшему водомат к электросети, от удара тока которого погиб 15-летний подросток. Мужчине назначили наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы с запретом работать в сфере электроэнергетики, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с работой с электрооборудованием, на два с половиной года. Кроме того, в пользу родственников погибшего взыскано в качестве компенсации морального вреда в общем размере три миллиона рублей, а также расходы на погребение», — следует из сообщения. Инцидент случился вечером 3 июля возле дома на улице Советской, 40 один из подростков пошел за мячом, который укатился за пределы корта, и его ударило током от водомата, который был неподалеку. Мальчик погиб на месте, другой его товарищ получил электротравму. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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