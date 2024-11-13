В Екатеринбурге взлетели цены на ингредиент для главного новогоднего блюда

В Екатеринбурге цены на консервированный горошек достигли 379 рублей
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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, банки, горошек, бондюэль
В некоторых магазинах цены достигают 379 рублей Фото:

В Екатеринбурге цены на консервированный зеленый горошек достигли 379 рублей. О том, где стоимость заметно выросла подробнее — в материале URA.RU.

Самый бюджетный вариант консервированного горошка продают в «Ленте» — за 36,89 рублей (379 мл). В «Пятерочке» дешевый горошек стоит 38,99 рублей, в «Магните» — 44,99 рублей, а в Metro — 47,90 рублей. Дороже 50 рублей горошек уже стоит в гипермаркете «Окей» — 59,99 рублей за 400 граммов.

Один из самых дорогих горошков можно найти в «Гиперболе» — за 379 рублей (660 граммов). В «Перекрестке» банка такого же объема обойдется в 229,99 рублей. В этих магазинах экономный вариант зеленого горошка стоит минимум 99 рублей.

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В Екатеринбурге цены на консервированный зеленый горошек достигли 379 рублей. О том, где стоимость заметно выросла подробнее — в материале URA.RU. Самый бюджетный вариант консервированного горошка продают в «Ленте» — за 36,89 рублей (379 мл). В «Пятерочке» дешевый горошек стоит 38,99 рублей, в «Магните» — 44,99 рублей, а в Metro — 47,90 рублей. Дороже 50 рублей горошек уже стоит в гипермаркете «Окей» — 59,99 рублей за 400 граммов. Один из самых дорогих горошков можно найти в «Гиперболе» — за 379 рублей (660 граммов). В «Перекрестке» банка такого же объема обойдется в 229,99 рублей. В этих магазинах экономный вариант зеленого горошка стоит минимум 99 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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