В Екатеринбурге взлетели цены на ингредиент для главного новогоднего блюда

В Екатеринбурге цены на консервированный горошек достигли 379 рублей

13 ноября 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

В некоторых магазинах цены достигают 379 рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге цены на консервированный зеленый горошек достигли 379 рублей. О том, где стоимость заметно выросла подробнее — в материале URA.RU. Самый бюджетный вариант консервированного горошка продают в «Ленте» — за 36,89 рублей (379 мл). В «Пятерочке» дешевый горошек стоит 38,99 рублей, в «Магните» — 44,99 рублей, а в Metro — 47,90 рублей. Дороже 50 рублей горошек уже стоит в гипермаркете «Окей» — 59,99 рублей за 400 граммов. Один из самых дорогих горошков можно найти в «Гиперболе» — за 379 рублей (660 граммов). В «Перекрестке» банка такого же объема обойдется в 229,99 рублей. В этих магазинах экономный вариант зеленого горошка стоит минимум 99 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге цены на консервированный зеленый горошек достигли 379 рублей. О том, где стоимость заметно выросла подробнее — в материале URA.RU. Самый бюджетный вариант консервированного горошка продают в «Ленте» — за 36,89 рублей (379 мл). В «Пятерочке» дешевый горошек стоит 38,99 рублей, в «Магните» — 44,99 рублей, а в Metro — 47,90 рублей. Дороже 50 рублей горошек уже стоит в гипермаркете «Окей» — 59,99 рублей за 400 граммов. Один из самых дорогих горошков можно найти в «Гиперболе» — за 379 рублей (660 граммов). В «Перекрестке» банка такого же объема обойдется в 229,99 рублей. В этих магазинах экономный вариант зеленого горошка стоит минимум 99 рублей.