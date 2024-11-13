Путин предупредил снижение мировых цен на нефть

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом прошел в преддверии заседания ОПЕК+. Для России остается важным вопрос сохранения мировых цен на нефть, объяснил URA.RU заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
«Подчеркнута важность продолжения тесной координации в „ОПЕК плюс“. Констатирована эффективность и своевременность предпринимаемых в этом формате шагов по обеспечению баланса на глобальном энергетическом рынке», — сообщили URA.RU в Кремле.
В ноябре должно состояться очередное заседание «Опек+». Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия с первого квартала 2024 года добровольно снизили объем ежесуточной добычи нефти на 2,2 млн баррелей. Снятие этого ограничения пока не происходит на фоне снижения нефтяных котировок.
Как рассказал URA.RU Александр Фролов, на текущий момент добыча нефти находится «на довольно высоком уровне». «Главный вопрос заключается в динамике роста спроса. Если посмотреть на прогноз, который опубликовала вчера ОПЕК, то прогноз роста спроса на 2024 год был понижен. При этом рост все еще ожидается на очень высоком уровне. Но нет никаких гарантий, что в 2025 году из-за каких-нибудь экономических проблем динамика будет ниже, — объяснил эксперт. –
Поэтому нужно предпринимать общие усилия для стабилизации рынка. Взаимодействие России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ позволяет не допускать резкого снижения цен на нефть».
Это важно для российского бюджета. По словам Фролова, увеличение добычи нефти в России, возможно, произойдет только в январе. «С октября, как ожидалось, мы не начали увеличивать добычу. Судя по всему, не будем увеличивать ее и с декабря.
Единственное прямое влияние этой ситуации на бюджет, которое мы можем увидеть, заключается в том, что мы не увеличим добычу и, соответственно, получим меньше НДПИ. Но в текущих условиях увеличение добычи привело бы к тому, что цены на нефть понизились бы. И количество денег, которое поступило бы в бюджет, было бы примерно таким же», — заключил Фролов.
В этом году президент Владимир Путин уже трижды общался по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии. В декабре 2023 года Путин посетил Эр-Риярд с визитом.
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