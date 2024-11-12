12 ноября 2024

Квесты, кино и литературное путешествие: как в Тюмени отметят День толерантности

В Тюмени готовятся к празднованию Дня толерантности
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени готовятся отмечать День толерантности
В Тюмени готовятся отмечать День толерантности Фото:

В Тюмени ко Всемирному дню толерантности запланированы различные мероприятия, призванные способствовать распространению идей взаимопонимания и уважения между людьми. В этот день жители и гости города смогут посетить культурные и образовательные события. URA.RU собрало афишу о том, как тюменцы смогут отметить День толерантности.

Литературные и кинематографические встречи

В 12:00 в библиотеке № 2 имени А.А. Гришина пройдет литературное путешествие «Крапивинские приключения» для детей старше шести лет. Мероприятие позволит юным участникам погрузиться в мир приключений и фантазий.

Одновременно в детской библиотеке № 3 имени С .В . Мальцева состоится киноурок «Трое с площади Карронад». В рамках события пройдет просмотр и обсуждение одноименного фильма, что даст возможность детям узнать больше о кинематографе и литературе.

Уроки доброты и литературные квесты

В 13:00 Центральная детская библиотека имени В .П. Крапивина приглашает подростков на урок доброты «Кто здесь новенький». Это мероприятие направлено на формирование у детей уважения к сверстникам из разных культур.

В 15:00 в библиотеке № 2 имени А.А. Гришина начнется литературный квест «И в этом имени все сказано». Участники смогут узнать о жизни и творчестве тюменского поэта Александра Гришина, что способствует развитию литературных интересов и знаний о культуре региона.

Творческие и концертные программы

В тот же день, в 15:00, в библиотеке № 19 пройдет мастер-класс «Лукошко идей. Кофейная подвеска — кот». Это событие позволит участникам развить свои творческие способности и унести домой оригинальное рукоделие.

Завершится день в 19:00 в ДКиТ «Торфяник», где состоится концертная программа «Добру и миру открытые сердца». Концерт посвящен идеям мира и добрососедства, что акцентирует внимание на значении толерантности в современном мире.

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В Тюмени ко Всемирному дню толерантности запланированы различные мероприятия, призванные способствовать распространению идей взаимопонимания и уважения между людьми. В этот день жители и гости города смогут посетить культурные и образовательные события. URA.RU собрало афишу о том, как тюменцы смогут отметить День толерантности. Литературные и кинематографические встречи В 12:00 в библиотеке № 2 имени А.А. Гришина пройдет литературное путешествие «Крапивинские приключения» для детей старше шести лет. Мероприятие позволит юным участникам погрузиться в мир приключений и фантазий. Одновременно в детской библиотеке № 3 имени С .В . Мальцева состоится киноурок «Трое с площади Карронад». В рамках события пройдет просмотр и обсуждение одноименного фильма, что даст возможность детям узнать больше о кинематографе и литературе. Уроки доброты и литературные квесты В 13:00 Центральная детская библиотека имени В .П. Крапивина приглашает подростков на урок доброты «Кто здесь новенький». Это мероприятие направлено на формирование у детей уважения к сверстникам из разных культур. В 15:00 в библиотеке № 2 имени А.А. Гришина начнется литературный квест «И в этом имени все сказано». Участники смогут узнать о жизни и творчестве тюменского поэта Александра Гришина, что способствует развитию литературных интересов и знаний о культуре региона. Творческие и концертные программы В тот же день, в 15:00, в библиотеке № 19 пройдет мастер-класс «Лукошко идей. Кофейная подвеска — кот». Это событие позволит участникам развить свои творческие способности и унести домой оригинальное рукоделие. Завершится день в 19:00 в ДКиТ «Торфяник», где состоится концертная программа «Добру и миру открытые сердца». Концерт посвящен идеям мира и добрососедства, что акцентирует внимание на значении толерантности в современном мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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