Квесты, кино и литературное путешествие: как в Тюмени отметят День толерантности

В Тюмени ко Всемирному дню толерантности запланированы различные мероприятия, призванные способствовать распространению идей взаимопонимания и уважения между людьми. В этот день жители и гости города смогут посетить культурные и образовательные события. URA.RU собрало афишу о том, как тюменцы смогут отметить День толерантности.
Литературные и кинематографические встречи
В 12:00 в библиотеке № 2 имени А.А. Гришина пройдет литературное путешествие «Крапивинские приключения» для детей старше шести лет. Мероприятие позволит юным участникам погрузиться в мир приключений и фантазий.
Одновременно в детской библиотеке № 3 имени С .В . Мальцева состоится киноурок «Трое с площади Карронад». В рамках события пройдет просмотр и обсуждение одноименного фильма, что даст возможность детям узнать больше о кинематографе и литературе.
Уроки доброты и литературные квесты
В 13:00 Центральная детская библиотека имени В .П. Крапивина приглашает подростков на урок доброты «Кто здесь новенький». Это мероприятие направлено на формирование у детей уважения к сверстникам из разных культур.
В 15:00 в библиотеке № 2 имени А.А. Гришина начнется литературный квест «И в этом имени все сказано». Участники смогут узнать о жизни и творчестве тюменского поэта Александра Гришина, что способствует развитию литературных интересов и знаний о культуре региона.
Творческие и концертные программы
В тот же день, в 15:00, в библиотеке № 19 пройдет мастер-класс «Лукошко идей. Кофейная подвеска — кот». Это событие позволит участникам развить свои творческие способности и унести домой оригинальное рукоделие.
Завершится день в 19:00 в ДКиТ «Торфяник», где состоится концертная программа «Добру и миру открытые сердца». Концерт посвящен идеям мира и добрососедства, что акцентирует внимание на значении толерантности в современном мире.
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