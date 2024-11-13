13 ноября 2024

«Ведомости»: Путин будет готов провести Прямую линию 19 декабря

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
В Кремле начали подготовку к Прямой линии с президентом Фото:

Президент России Владимир Путин, вероятно, проведет ежегодную пресс-конференцию 19 декабря 2024 года. Об этом «Ведомостям» рассказали источники, которые знакомы с подготовкой мероприятия.

«Путин может провести прямую линию 19 декабря. При этом она будет совмещена с итоговой пресс-конференцией», — заявляют источники «Ведомостей».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ежегодная пресс-конференция в декабре будет совмещена с элементами прямой линии. В ходе мероприятия Путин ответит на вопросы простых граждан и общественности. Подготовка приема обращений к президенту вскоре начнется, заключил Песков.

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Президент России Владимир Путин, вероятно, проведет ежегодную пресс-конференцию 19 декабря 2024 года. Об этом «Ведомостям» рассказали источники, которые знакомы с подготовкой мероприятия. «Путин может провести прямую линию 19 декабря. При этом она будет совмещена с итоговой пресс-конференцией», — заявляют источники «Ведомостей». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ежегодная пресс-конференция в декабре будет совмещена с элементами прямой линии. В ходе мероприятия Путин ответит на вопросы простых граждан и общественности. Подготовка приема обращений к президенту вскоре начнется, заключил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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