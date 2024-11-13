«Ведомости»: Путин будет готов провести Прямую линию 19 декабря

14 ноября 2024 в 04:37 Размер текста - 17 +

В Кремле начали подготовку к Прямой линии с президентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин, вероятно, проведет ежегодную пресс-конференцию 19 декабря 2024 года. Об этом «Ведомостям» рассказали источники, которые знакомы с подготовкой мероприятия. «Путин может провести прямую линию 19 декабря. При этом она будет совмещена с итоговой пресс-конференцией», — заявляют источники «Ведомостей». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ежегодная пресс-конференция в декабре будет совмещена с элементами прямой линии. В ходе мероприятия Путин ответит на вопросы простых граждан и общественности. Подготовка приема обращений к президенту вскоре начнется, заключил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин, вероятно, проведет ежегодную пресс-конференцию 19 декабря 2024 года. Об этом «Ведомостям» рассказали источники, которые знакомы с подготовкой мероприятия. «Путин может провести прямую линию 19 декабря. При этом она будет совмещена с итоговой пресс-конференцией», — заявляют источники «Ведомостей». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ежегодная пресс-конференция в декабре будет совмещена с элементами прямой линии. В ходе мероприятия Путин ответит на вопросы простых граждан и общественности. Подготовка приема обращений к президенту вскоре начнется, заключил Песков.