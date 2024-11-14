Военкор Ермаков: ВС РФ подошли к границе Запорожской области и ДНР

Армия России приблизилась к границе Запорожской области и Донецкой народной республики. На данный момент им удалось дойти до Новодаровки, сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков.
«Поступают данные, что наши войска вплотную подошли к селу Новодаровка на границе Запорожской области и ДНР. Судя по всему, завтра будут известны результаты штурма поселка», — написал Ермаков в telegram-канале «Синяя Z Борода».
Населенный пункт находится на левом фланге от Великой Новоселки. Однако официально подтверждения информации нет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны РФ с запросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Еще 13 ноября армии России удалось продвинуться на южнодонецком направлении — военные освободили село Ровнополь, передает «Национальная служба новостей». Село взяла под контроль группировка войск «Восток».
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