Эксперт по ЖКХ Федорук: зачем регионам единый межмуниципальный тариф на тепло

Введение единых межмуниципальных («котловых») тарифов на теплоснабжение поможет избежать резкой разницы в стоимости услуги для жителей разных населенных пунктов отдельных регионов. Об этом рассказал URA.RU эксперт по ЖКХ и жилищному праву Виктор Федорук.
«У нас в Конституции прописано, что мы все равны независимо от места нашего проживания. Поэтому и есть такой межмуниципальный тариф для того, чтобы не было такого, что в одном муниципалитете в два раза дороже, чем в другом. Такие рекомендации даются специалистам и властям, которые утверждают эти тарифы на тепловую энергию», — сказал Федорук.
Единый межмуниципальный тариф за теплоснабжение — это единая стоимость за услугу ЖКХ для жителей разных муниципалитетов одного региона. Его введение сейчас рассматривается в некоторых российских регионах, например, в Свердловской и Тюменской областях. Также такой тариф обсуждается в Курганской области, где эту тему на особом контроле держит губернатор Вадим Шумков.
Введение этого тарифа поможет выполнить поручение президента — сбалансировать развитие субъектов страны. Снижение дифференциации больших и малых городов было ранее предусмотрено Стратегией экономической безопасности России до 2030 года.
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