Магнитная буря 13 ноября: подробный прогноз от специалистов

СМИ сообщают о возможной магнитной буре 13 ноября 2024 года. По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в этот день действительно могут наблюдаться отклонения в геомагнитной активности. Каковая вероятность возникновения магнитной бури 13 ноября, прогнозы ученых и сила вспышек — в материале URA.RU.
Что известно о магнитной буре 13 ноября
Прогнозировать точное начало магнитной бури непросто. Ученые анализируют текущие данные о состоянии геомагнитного поля Земли, чтобы оценить вероятность ее наступления. Иногда обстановка может резко измениться всего за несколько часов.
Что касается 13 ноября, то вероятность возникновения магнитной бури оценивается специалистами в 25%, что говорит о сравнительно устойчивой магнитосфере. Утром ожидается повышение уровня геомагнитной активности до четырех баллов, а затем он стабилизируется до трех баллов, что соответствует «зеленому» уровню опасности. Этот показатель считается низким (менее пяти баллов), поэтому даже при возникновении бури ее влияние будет минимальным. Однако нельзя исключать возможность сильного магнитного шторма, хотя его вероятность в этот день составит всего 10%.
Когда стоит готовиться к следующей магнитной буре
Ноябрь, согласно предварительным прогнозам, не станет богатым на магнитные бури, которые способны существенно повлиять на земное магнитное поле. Предполагается, что 15 и 20 ноября уровень геомагнитных колебаний возрастет до четырех баллов, что специалисты относят к возбужденной магнитосфере.
Ранее специалисты NASA, NOAA и Группы по прогнозам солнечной активности заявляли, что Солнце сейчас находится на пике своего цикла активности. Вероятность снижения этой активности в ближайшие 12 месяцев невелика. Более того, есть предположения, что количество магнитных бурь может увеличиться уже в 2025 году, что потенциально приведет к ещё большим последствиям для нашей планеты.
Почему возникают магнитные бури и как они связаны с солнечными вспышками
Магнитные бури происходят из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Им предшествует ряд процессов.
Солнечные вспышки
Мощные выбросы энергии на поверхности Солнца называются солнечными вспышками. Они сопровождаются выделением огромного количества заряженных частиц, которые устремляются в космическое пространство. Если направление этих выбросов совпадает с Землей, то через несколько суток частицы достигают нашей планеты.
Геомагнитный шторм
При столкновении потока солнечных частиц с магнитосферой Земли происходит резкое изменение конфигурации магнитного поля. Это приводит к тому, что линии магнитного поля начинают двигаться и изменять свою форму, создавая турбулентность в верхних слоях атмосферы. Именно такое явление называется геомагнитным штормом или магнитной бурей.
Классификация магнитных бурь
Магнитные бури классифицируются по шкале К-индекса, которая варьируется от 0 до 9. Чем выше значение индекса, тем сильнее буря. Например:
- K=0–3: Слабая магнитная буря, практически незаметна для большинства людей;
- K=4–6: Умеренная буря, может вызвать небольшие помехи в работе навигационных систем и связи;
- K>7: Сильная магнитная буря способна нарушить работу электросистем, вызвать полярные сияния и повлиять на самочувствие людей.
Последствия для Земли
Помимо воздействия на здоровье людей (хотя оно до сих пор не доказано научным сообществом), магнитные бури могут иметь и другие важные последствия:
- нарушения радиосвязи и работы спутников;
- возникновение проблем в энергосистемах, вплоть до отключений электроэнергии;
- увеличение интенсивности полярных сияний, которые можно наблюдать далеко от традиционных зон видимости.
Как защититься от негативного влияния
Чтобы во время магнитной бури чувствовать себя хорошо, можно предпринять следующие шаги:
- следить за прогнозами геомагнитной активности и избегать излишних стрессов в дни бурь;
- людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачами и принять необходимые лекарства заранее;
- избегайте переутомления и обеспечьте себе полноценный отдых;
- постарайтесь минимизировать использование электронных устройств, которые могут подвергнуться влиянию электромагнитных полей.
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