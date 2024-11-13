На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск продлили ограничение движения с провозом негабаритного груза. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции по Тюменской области.
«Ограничение движения на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском продлено. Ориентировочно до 10:00, в связи с провозом негабаритного груза», — указано в посте.
Для обхода ограниченного участка предлагается использовать объезд через город Тобольск. Водители могут следовать по данному маршруту, чтобы избежать задержек на дороге.
Ранее URA.RU писало, что участок трассы, ведущей из Тюмени в ХМАО, перекроют на шесть часов. Объезд должен быть по улицам Тобольска: проспект Дзираева, проспект Менделеева, улицы Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт.
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