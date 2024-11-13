На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск продлили ограничение движения

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Водителям придется ехать через Тобольск из-за ограничения на дороге Тюмень - Ханты-Мансийск
Водителям придется ехать через Тобольск из-за ограничения на дороге Тюмень - Ханты-Мансийск Фото:

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск продлили ограничение движения с провозом негабаритного груза. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции по Тюменской области. 

«Ограничение движения на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском продлено. Ориентировочно до 10:00, в связи с провозом негабаритного груза», — указано в посте.

Для обхода ограниченного участка предлагается использовать объезд через город Тобольск. Водители могут следовать по данному маршруту, чтобы избежать задержек на дороге.

Ранее URA.RU писало, что участок трассы, ведущей из Тюмени в ХМАО, перекроют на шесть часов. Объезд должен быть по улицам Тобольска: проспект Дзираева, проспект Менделеева, улицы Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт. 

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На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск продлили ограничение движения с провозом негабаритного груза. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции по Тюменской области.  «Ограничение движения на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском продлено. Ориентировочно до 10:00, в связи с провозом негабаритного груза», — указано в посте. Для обхода ограниченного участка предлагается использовать объезд через город Тобольск. Водители могут следовать по данному маршруту, чтобы избежать задержек на дороге. Ранее URA.RU писало, что участок трассы, ведущей из Тюмени в ХМАО, перекроют на шесть часов. Объезд должен быть по улицам Тобольска: проспект Дзираева, проспект Менделеева, улицы Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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