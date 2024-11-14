В ХМАО более 250 мигрантов получили фиктивные сертификаты о знании русского языка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«За денежное вознаграждение в размере от пяти до восьми тысяч рублей мигрантам выдавались сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации», — сообщила пресс-секретарь в своем telegram-канале. Полученные документы иностранные граждане использовали для постановки на учет с целью проживания и работы в стране.
Сейчас четверо подозреваемых задержаны. В их квартирах проходят обыски. Уже возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Фигурантам может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона. Трое участников дела заключены под стражу, предполагаемая сообщница находится под подпиской о невыезде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!