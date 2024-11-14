В ХМАО сотни мигрантов получили фиктивные сертификаты о знании русского языка

В Югре мигрантам выдавали поддельные документы о знании русского языка
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В Югре мигрантам выдавали фиктивные сертификаты о знании русского языка
В Югре мигрантам выдавали фиктивные сертификаты о знании русского языка Фото:

В ХМАО более 250 мигрантов получили фиктивные сертификаты о знании русского языка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«За денежное вознаграждение в размере от пяти до восьми тысяч рублей мигрантам выдавались сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации», — сообщила пресс-секретарь в своем telegram-канале. Полученные документы иностранные граждане использовали для постановки на учет с целью проживания и работы в стране.

Сейчас четверо подозреваемых задержаны. В их квартирах проходят обыски. Уже возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Фигурантам может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона. Трое участников дела заключены под стражу, предполагаемая сообщница находится под подпиской о невыезде.

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В ХМАО более 250 мигрантов получили фиктивные сертификаты о знании русского языка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «За денежное вознаграждение в размере от пяти до восьми тысяч рублей мигрантам выдавались сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации», — сообщила пресс-секретарь в своем telegram-канале. Полученные документы иностранные граждане использовали для постановки на учет с целью проживания и работы в стране. Сейчас четверо подозреваемых задержаны. В их квартирах проходят обыски. Уже возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Фигурантам может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона. Трое участников дела заключены под стражу, предполагаемая сообщница находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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