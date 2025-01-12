12 января 2025
11 января 2025
10 января 2025

Полиция разбирается в истории с преследованием женщины и ребенка в Сургуте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция разбирается в истории с неадекватом, который преследовал женщину и ребенка в Сургуте
Полиция разбирается в истории с неадекватом, который преследовал женщину и ребенка в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) нетрезвый мужчина преследовал женщину с ребенком в доме по улице Каролинского. Видео инцидента появилось в telegram-канале «К-Информ». Полиция проводит проверку по происшествию, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В полицию поступило сообщение о преследовании гражданином женщины и ребенка. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку», — сообщили в окружной полиции.

Информация о том, является ли мужчина членом семьи пострадавших или это посторонний человек, пока не раскрыта. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Он пытался попасть в подъезд, где находился ребенок. Мальчик хотел выйти из подъезда, но услышал крики неадеквата и позвал на помощь мать. Женщина и ребенок были вынуждены спасаться бегством от агрессивного незнакомца после того, как он ворвался в подъезд.

Ранее URA.RU писало, что родители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на странного мужчину, который подходил знакомиться к детям, предлагал им конфеты и звал в гости. Оказалось, что он имеет особенности развития и является безобидным.

Автор видео: telegram-канал «К-Информ»

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В Сургуте (ХМАО) нетрезвый мужчина преследовал женщину с ребенком в доме по улице Каролинского. Видео инцидента появилось в telegram-канале «К-Информ». Полиция проводит проверку по происшествию, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В полицию поступило сообщение о преследовании гражданином женщины и ребенка. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку», — сообщили в окружной полиции. Информация о том, является ли мужчина членом семьи пострадавших или это посторонний человек, пока не раскрыта. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Он пытался попасть в подъезд, где находился ребенок. Мальчик хотел выйти из подъезда, но услышал крики неадеквата и позвал на помощь мать. Женщина и ребенок были вынуждены спасаться бегством от агрессивного незнакомца после того, как он ворвался в подъезд. Ранее URA.RU писало, что родители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на странного мужчину, который подходил знакомиться к детям, предлагал им конфеты и звал в гости. Оказалось, что он имеет особенности развития и является безобидным. Автор видео: telegram-канал «К-Информ»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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