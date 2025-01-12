В Сургуте (ХМАО) нетрезвый мужчина преследовал женщину с ребенком в доме по улице Каролинского. Видео инцидента появилось в telegram-канале «К-Информ». Полиция проводит проверку по происшествию, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«В полицию поступило сообщение о преследовании гражданином женщины и ребенка. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку», — сообщили в окружной полиции.
Информация о том, является ли мужчина членом семьи пострадавших или это посторонний человек, пока не раскрыта. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Он пытался попасть в подъезд, где находился ребенок. Мальчик хотел выйти из подъезда, но услышал крики неадеквата и позвал на помощь мать. Женщина и ребенок были вынуждены спасаться бегством от агрессивного незнакомца после того, как он ворвался в подъезд.
Ранее URA.RU писало, что родители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на странного мужчину, который подходил знакомиться к детям, предлагал им конфеты и звал в гости. Оказалось, что он имеет особенности развития и является безобидным.
Автор видео: telegram-канал «К-Информ»
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