12 января 2025
11 января 2025

Победитель лотереи из ХМАО получит два миллиона рублей после вычета налогов

Лотерейный миллионер из ХМАО заплатит 300 тысяч налогов за выигрыш.
© Служба новостей «URA.RU»
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Лотерейный миллионер их ХМАО заплатит 300 тысяч налогов за выигрыш
Лотерейный миллионер их ХМАО заплатит 300 тысяч налогов за выигрыш Фото:

Житель ХМАО, который выиграл почти 2,5 миллиона рублей в лотерею, получит на руки 2,1 млн рублей. Это следует из правил, размещенных на официальном сайте лотереи. В соответствии с правилами, с суммы выигрыша будет удержан налог в размере 13%.

«Для налоговых резидентов РФ ставка налога с суммы выигрышей за налоговый период до пяти миллионов рублей включительно составляет 13%», — указано на сайте организаторов лотереи. По расчетам, после удержания налога на руки победитель получит 2 143 164,96 рублей.

Югорчанин выиграл 2 463 408 рублей. Налог на эту сумму составит 320 243,04 рубля.

Агентство URA.RU направило запрос организаторам лотереи для получения более детальной информации по выплатам. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что югорчанин выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерею. Он купил билет в мобильном приложении и угадал почти все числа в выигрышной комбинации.

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Житель ХМАО, который выиграл почти 2,5 миллиона рублей в лотерею, получит на руки 2,1 млн рублей. Это следует из правил, размещенных на официальном сайте лотереи. В соответствии с правилами, с суммы выигрыша будет удержан налог в размере 13%. «Для налоговых резидентов РФ ставка налога с суммы выигрышей за налоговый период до пяти миллионов рублей включительно составляет 13%», — указано на сайте организаторов лотереи. По расчетам, после удержания налога на руки победитель получит 2 143 164,96 рублей. Югорчанин выиграл 2 463 408 рублей. Налог на эту сумму составит 320 243,04 рубля. Агентство URA.RU направило запрос организаторам лотереи для получения более детальной информации по выплатам. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что югорчанин выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерею. Он купил билет в мобильном приложении и угадал почти все числа в выигрышной комбинации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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