12 января 2025
11 января 2025
10 января 2025

Житель ХМАО стал лотерейным миллионером

Житель ХМАО выиграл в лотерее почти 2,5 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАо выиграл 2,5 миллиона, купив билет за 60 рублей
Житель ХМАо выиграл 2,5 миллиона, купив билет за 60 рублей Фото:

Югорчанин выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерее «Спортлото», купив билет за 60 рублей. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба «Столото».

«Житель ХМАО выиграл в „Спортлото 5 из 36“ 2 463 408 рублей. На данный момент об участнике известно лишь то, что он купил билет за 60 рублей в мобильном приложении», — сообщил агентству организатор розыгрыша.

Организаторы поделились, что победитель угадал все числа в первом поле билета. Во втором поле он сумел правильно определить лишь четыре цифры — одна осталась неугаданной.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Столото» для получения дополнительных сведений о победителе. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в 2025 году жители ХМАО несколько раз выигрывали крупные суммы в лотерею. В новогоднем розыгрыше «Мечталлиона» югорчанин получил 147 миллионов рублей.

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Югорчанин выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерее «Спортлото», купив билет за 60 рублей. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба «Столото». «Житель ХМАО выиграл в „Спортлото 5 из 36“ 2 463 408 рублей. На данный момент об участнике известно лишь то, что он купил билет за 60 рублей в мобильном приложении», — сообщил агентству организатор розыгрыша. Организаторы поделились, что победитель угадал все числа в первом поле билета. Во втором поле он сумел правильно определить лишь четыре цифры — одна осталась неугаданной. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Столото» для получения дополнительных сведений о победителе. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в 2025 году жители ХМАО несколько раз выигрывали крупные суммы в лотерею. В новогоднем розыгрыше «Мечталлиона» югорчанин получил 147 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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