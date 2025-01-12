Житель ХМАО стал лотерейным миллионером

Югорчанин выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерее «Спортлото», купив билет за 60 рублей. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба «Столото».
«Житель ХМАО выиграл в „Спортлото 5 из 36“ 2 463 408 рублей. На данный момент об участнике известно лишь то, что он купил билет за 60 рублей в мобильном приложении», — сообщил агентству организатор розыгрыша.
Организаторы поделились, что победитель угадал все числа в первом поле билета. Во втором поле он сумел правильно определить лишь четыре цифры — одна осталась неугаданной.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Столото» для получения дополнительных сведений о победителе. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в 2025 году жители ХМАО несколько раз выигрывали крупные суммы в лотерею. В новогоднем розыгрыше «Мечталлиона» югорчанин получил 147 миллионов рублей.
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