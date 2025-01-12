12 января 2025

В ХМАО пенсионерка обвинила сестру в преследовании и кражах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка написала около 80-ти заявлений в полицию
Пенсионерка написала около 80-ти заявлений в полицию Фото:

Пенсионерка из Лянтора (ХМАО) пожаловалась на свою родную сестру из-за многократных краж и преследования на протяжении 30-ти лет. Об этом URA.RU сообщила сама женщина.

«Сменила уже несколько квартир, но она (сестра) влезет в любую, для нее никакой замок не помеха. Я уже и замки меняла, и охрану ставила…ничего не помогает уже столько лет. С сестрой мы давно не общаемся, но она меня постоянно высматривает на машине, трется у дверей квартиры», — рассказала собеседница.

Югорчанка поделилась, что родственница совершает эти поступки безнаказанно. Также женщина утверждает, что уже много лет обращается за помощью в полицию, однако сотрудники ведомства бездействуют.

В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что за прошлый год пенсионерка обратилась в полицию 78 раз по разным причинам. «Женщина жалуется на незаконное проникновение в квартиру и, что у нее якобы пропадают вещи, но спустя какое-то время эти вещи обнаруживаются у нее дома», — прокомментировали в министерстве.

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Пенсионерка из Лянтора (ХМАО) пожаловалась на свою родную сестру из-за многократных краж и преследования на протяжении 30-ти лет. Об этом URA.RU сообщила сама женщина. «Сменила уже несколько квартир, но она (сестра) влезет в любую, для нее никакой замок не помеха. Я уже и замки меняла, и охрану ставила…ничего не помогает уже столько лет. С сестрой мы давно не общаемся, но она меня постоянно высматривает на машине, трется у дверей квартиры», — рассказала собеседница. Югорчанка поделилась, что родственница совершает эти поступки безнаказанно. Также женщина утверждает, что уже много лет обращается за помощью в полицию, однако сотрудники ведомства бездействуют. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что за прошлый год пенсионерка обратилась в полицию 78 раз по разным причинам. «Женщина жалуется на незаконное проникновение в квартиру и, что у нее якобы пропадают вещи, но спустя какое-то время эти вещи обнаруживаются у нее дома», — прокомментировали в министерстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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