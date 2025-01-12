В ХМАО пенсионерка обвинила сестру в преследовании и кражах

Пенсионерка из Лянтора (ХМАО) пожаловалась на свою родную сестру из-за многократных краж и преследования на протяжении 30-ти лет. Об этом URA.RU сообщила сама женщина.
«Сменила уже несколько квартир, но она (сестра) влезет в любую, для нее никакой замок не помеха. Я уже и замки меняла, и охрану ставила…ничего не помогает уже столько лет. С сестрой мы давно не общаемся, но она меня постоянно высматривает на машине, трется у дверей квартиры», — рассказала собеседница.
Югорчанка поделилась, что родственница совершает эти поступки безнаказанно. Также женщина утверждает, что уже много лет обращается за помощью в полицию, однако сотрудники ведомства бездействуют.
В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что за прошлый год пенсионерка обратилась в полицию 78 раз по разным причинам. «Женщина жалуется на незаконное проникновение в квартиру и, что у нее якобы пропадают вещи, но спустя какое-то время эти вещи обнаруживаются у нее дома», — прокомментировали в министерстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!