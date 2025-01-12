12 января 2025
11 января 2025

Прокуратура ХМАО взялась за инцидент с утонувшим ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ХМАО организовала проверку после ЧП с утонувшим первоклассником
Прокуратура ХМАО организовала проверку после ЧП с утонувшим первоклассником Фото:

В Сургуте (ХМАО) прокуратура начала проверку после ЧП с утонувшим ребенком на Оби. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По поручению прокуратуры округа прокуратура Сургута организовала проверку по факту происшествия с ребенком на водоеме. […] В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об обеспечении безопасности на водных объекта», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Ранее агентство писало, что в Сургуте ребенок провалился под лед и утонул. Трагедия произошла на реке Обь.

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В Сургуте (ХМАО) прокуратура начала проверку после ЧП с утонувшим ребенком на Оби. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «По поручению прокуратуры округа прокуратура Сургута организовала проверку по факту происшествия с ребенком на водоеме. […] В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об обеспечении безопасности на водных объекта», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Ранее агентство писало, что в Сургуте ребенок провалился под лед и утонул. Трагедия произошла на реке Обь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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