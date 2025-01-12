Прокуратура ХМАО взялась за инцидент с утонувшим ребенком

Прокуратура ХМАО организовала проверку после ЧП с утонувшим первоклассником
В Сургуте (ХМАО) прокуратура начала проверку после ЧП с утонувшим ребенком на Оби. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«По поручению прокуратуры округа прокуратура Сургута организовала проверку по факту происшествия с ребенком на водоеме. […] В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об обеспечении безопасности на водных объекта», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Ранее агентство писало, что в Сургуте ребенок провалился под лед и утонул. Трагедия произошла на реке Обь.
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