Житель ХМАО зарезал друга перед Новым годом

В Нягани (ХМАО) произошло жестокое убийство перед Новым годом. Во время попойки горожанин напал на молодого собутыльника и нанес ему несколько ударов ножом в грудь, сообщает группа судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».
«По версии следствия, в ночь с 29 на 30 декабря 2024 года обвиняемый в ходе распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений нанес не менее четырех ударов острым предметом в область шеи и груди потерпевшего 2001 года рождения. Злоумышленник причинил потерпевшему телесные повреждения, от которых наступила смерть», — указано в публикации суда.
В убийстве обвиняется 44-летний житель Нягани. Следователь Няганского межрайонного следственного отдела подал в суд ходатайство об аресте мужчины. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу на два месяца, пока идет расследование преступления.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) отправили под суд местного жителя, которого обвиняют в убийстве друга. Силовики считают, что сургутянин изрезал жертву ножом, а потом пошел спать.
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