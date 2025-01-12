12 января 2025
11 января 2025
10 января 2025

Житель ХМАО зарезал друга перед Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО арестовали мужчину, зарезавшего собутыльника перед Новым годом
В ХМАО арестовали мужчину, зарезавшего собутыльника перед Новым годом Фото:

В Нягани (ХМАО) произошло жестокое убийство перед Новым годом. Во время попойки горожанин напал на молодого собутыльника и нанес ему несколько ударов ножом в грудь, сообщает группа судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».

«По версии следствия, в ночь с 29 на 30 декабря 2024 года обвиняемый в ходе распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений нанес не менее четырех ударов острым предметом в область шеи и груди потерпевшего 2001 года рождения. Злоумышленник причинил потерпевшему телесные повреждения, от которых наступила смерть», — указано в публикации суда.

В убийстве обвиняется 44-летний житель Нягани. Следователь Няганского межрайонного следственного отдела подал в суд ходатайство об аресте мужчины. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу на два месяца, пока идет расследование преступления.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) отправили под суд местного жителя, которого обвиняют в убийстве друга. Силовики считают, что сургутянин изрезал жертву ножом, а потом пошел спать.

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В Нягани (ХМАО) произошло жестокое убийство перед Новым годом. Во время попойки горожанин напал на молодого собутыльника и нанес ему несколько ударов ножом в грудь, сообщает группа судов Югры в социальной сети «ВКонтакте». «По версии следствия, в ночь с 29 на 30 декабря 2024 года обвиняемый в ходе распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений нанес не менее четырех ударов острым предметом в область шеи и груди потерпевшего 2001 года рождения. Злоумышленник причинил потерпевшему телесные повреждения, от которых наступила смерть», — указано в публикации суда. В убийстве обвиняется 44-летний житель Нягани. Следователь Няганского межрайонного следственного отдела подал в суд ходатайство об аресте мужчины. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу на два месяца, пока идет расследование преступления. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) отправили под суд местного жителя, которого обвиняют в убийстве друга. Силовики считают, что сургутянин изрезал жертву ножом, а потом пошел спать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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