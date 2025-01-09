Глава депздрава ХМАО начал кадровые чистки с родного города

Глава депздрава ХМАО Роман Паськов начал кадровые чистки с родного города Мегиона. После многочисленных жалоб жителей, персонала и депутатов он принял решение сменить главврача горбольницы Ивана Чечикова. Решение было принято им после визита Паськова в Мегион, где он родился и вырос, сообщили URA.RU источники в медицинском истеблишменте округа.
«Говорят, что приказ об увольнении пришел еще в декабре после того, как глава депздрава Паськов наведался в больницу города. Чечиков, к которому жители города выкатили огромный список претензий, пытался исправить ситуацию на встрече с участием Паськова и персонала. Однако глава депздрава раскритиковал его доклад (в нем, например главврач заявил о повышении уровня смертности из-за алкоголиков)», — сообщил инсайдер.
По словам источников, Чечиков уходит в отставку 15 января. Его сменит местный депутат Денис Прымха, который сейчас руководит акушерским и педиатрическим отделением больницы. Ответ депздрава на запрос ожидается.
Ранее URA.RU писало о планируемой отставке Чечикова. Новый глава больницы приступит к работе 16 января.
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