Предварительно, в квартире загорелся диван
В поселке Высокий (ХМАО) вечером 13 января произошел пожар в одной из квартир трехэтажного дома. В окружном Управлении МЧС сообщили, что обнаружили на месте происшествие тело человека.
«В 18:00 поступило сообщение о возгорании в четырехподъездном трехэтажном жилом доме в поселке Высокий. В результате пожара, к сожалению, погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Спасатели эвакуировали с места ЧП 13 человек. Предварительно, причиной пожара на площади в два квадратных метра стало возгорание дивана.
Еще 13 человек эвакуировано из многоквартирного дома из-за пожара
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