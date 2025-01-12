12 января 2025

На пожаре в ХМАО погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, в квартире загорелся диван
Предварительно, в квартире загорелся диван Фото:

В поселке Высокий (ХМАО) вечером 13 января произошел пожар в одной из квартир трехэтажного дома. В окружном Управлении МЧС сообщили, что обнаружили на месте происшествие тело человека.

«В 18:00 поступило сообщение о возгорании в четырехподъездном трехэтажном жилом доме в поселке Высокий. В результате пожара, к сожалению, погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Спасатели эвакуировали с места ЧП 13 человек. Предварительно, причиной пожара на площади в два квадратных метра стало возгорание дивана.

Еще 13 человек эвакуировано из многоквартирного дома из-за пожара
Еще 13 человек эвакуировано из многоквартирного дома из-за пожара
Фото:

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В поселке Высокий (ХМАО) вечером 13 января произошел пожар в одной из квартир трехэтажного дома. В окружном Управлении МЧС сообщили, что обнаружили на месте происшествие тело человека. «В 18:00 поступило сообщение о возгорании в четырехподъездном трехэтажном жилом доме в поселке Высокий. В результате пожара, к сожалению, погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели эвакуировали с места ЧП 13 человек. Предварительно, причиной пожара на площади в два квадратных метра стало возгорание дивана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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