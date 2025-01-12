Григорий Лепс перепел песню «Черные очки», которую написал рэпер из Нижневартовска Тахир Гореев, известный под псевдонимом «Железный тигр». Автор трека прославился в родном городе как треш-исполнитель. Выступление Лепса на музыкальном шоу «Конфетка» произвело фурор и на зрителей, и на звездных жюри.
«Я из города Нижневартовска, работаю оператором обезвоживающей и обессоливающей установки (специалист нефтегазовой отрасли — прим.ред.). После работы я, сидя за компьютером, тексты, клипы музыкальные. На этот раз решил записать серьезный клип про беременность, где беременность — это счастье, радость как для мамы, так и для папы. <…> Но меня захейтели, а я старался от души. А потом надел черные очки и записал еще один клип назло хейтерам — он завирусился», — рассказал Гореев на шоу «Конфетка».
Лепс переделал хит «Черные очки» на свой манер, чем и покорил самого «Железного тигра». «Это просто шедевр», — признался он Лепсу. Тахир Гореев ранее снял в Нижневартовске клип, посвященный поддержке бойцам СВО. В видеоролике автор в окружении девушек в камуфляжной форме якобы угрожает США сделать «атата».
На шоу «Конфетка» ранее также засветился и бывший нефтяник из Сургута Максим Щербаков. Он заявился в проект с клипом на свою песню про потерявшиеся трусы. Тогда трек сургутянина перепела «Дискотека Авария».
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