Сургутяне раскритиковали продавца, выгонявшего людей с остановки на мороз

Жители Сургута пожаловались на продавца остановочного павильона, который выгонял из помещения людей на мороз. Об этом написали югорчане в соцсетях.
«Продавец заявил, что погреться допускается гражданам не более трех минут и предложил покинуть помещение киоска. Откуда такие нормы, предлагаемые гражданам этим лицом», — написано в посте VK «Черный список Сургут».
Также ожидавшие автобус люди утверждают, что в самом ларьке находиться крайне тяжело даже несколько минут. По словам местных жителей, в магазине отвратительный запах и антисанитария.
В администрации Сургута сообщили, что торговая точка — это собственность, поэтому только хозяин в праве решать, могут ли там находиться люди для того, чтобы подождать автобус или согреться. «Так же мы уточним этот вопрос у департамента городского хозяйства», — добавили в мэрии.
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