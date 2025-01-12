12 января 2025
11 января 2025

Сургутяне раскритиковали продавца, выгонявшего людей с остановки на мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавец торгового ларька на остановке не разрешил людям согреться внутри помещения
Продавец торгового ларька на остановке не разрешил людям согреться внутри помещения Фото:

Жители Сургута пожаловались на продавца остановочного павильона, который выгонял из помещения людей на мороз. Об этом написали югорчане в соцсетях.

«Продавец заявил, что погреться допускается гражданам не более трех минут и предложил покинуть помещение киоска. Откуда такие нормы, предлагаемые гражданам этим лицом», — написано в посте VK «Черный список Сургут».

Также ожидавшие автобус люди утверждают, что в самом ларьке находиться крайне тяжело даже несколько минут. По словам местных жителей, в магазине отвратительный запах и антисанитария.

В администрации Сургута сообщили, что торговая точка — это собственность, поэтому только хозяин в праве решать, могут ли там находиться люди для того, чтобы подождать автобус или согреться. «Так же мы уточним этот вопрос у департамента городского хозяйства», — добавили в мэрии.

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Жители Сургута пожаловались на продавца остановочного павильона, который выгонял из помещения людей на мороз. Об этом написали югорчане в соцсетях. «Продавец заявил, что погреться допускается гражданам не более трех минут и предложил покинуть помещение киоска. Откуда такие нормы, предлагаемые гражданам этим лицом», — написано в посте VK «Черный список Сургут». Также ожидавшие автобус люди утверждают, что в самом ларьке находиться крайне тяжело даже несколько минут. По словам местных жителей, в магазине отвратительный запах и антисанитария. В администрации Сургута сообщили, что торговая точка — это собственность, поэтому только хозяин в праве решать, могут ли там находиться люди для того, чтобы подождать автобус или согреться. «Так же мы уточним этот вопрос у департамента городского хозяйства», — добавили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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