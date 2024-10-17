17 октября 2024

Силовики накрыли учебный центр в ХМАО, где продавали фиктивные сертификаты для мигрантов

В ХМАО перекрыт канал для организации нелегальной миграции
© Служба новостей «URA.RU»
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Трое фигурантов уголовного дела отправлены под арест
Трое фигурантов уголовного дела отправлены под арест Фото:

Следователи в Ханты-Мансийске возбудили уголовное дело на сотрудников учебного центра, где за деньги проводили фиктивные занятия с иностранцами по русскому языку, истории и основам государственности для получения российского гражданства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«В результате преступной схемы фигуранты организовали незаконное пребывание на территории округа более 250 иностранных граждан. В офисе экзаменационного центра и по местам проживания фигурантов проведены обыски, проверены места компактного проживания иностранных граждан», — сообщает пресс-служба ведомства.

Учебный центр располагался в центре окружной столицы. По версии следователей, в учреждении за взятку от пяти до восьми тысяч рублей преподаватель проводил фиктивное тестирование иностранцев на знание русского языка, в последствие с этими документами иностранцы вставали на учет.

Подозреваемыми в преступлении являются трое уроженцев Таджикистана — они заключены под стражу, и жительница Ханты-Мансийска, которая находится под подпиской о невыезде. Преступление раскрыли и пресекли сотрудники УМВД ХМАО.

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Следователи в Ханты-Мансийске возбудили уголовное дело на сотрудников учебного центра, где за деньги проводили фиктивные занятия с иностранцами по русскому языку, истории и основам государственности для получения российского гражданства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «В результате преступной схемы фигуранты организовали незаконное пребывание на территории округа более 250 иностранных граждан. В офисе экзаменационного центра и по местам проживания фигурантов проведены обыски, проверены места компактного проживания иностранных граждан», — сообщает пресс-служба ведомства. Учебный центр располагался в центре окружной столицы. По версии следователей, в учреждении за взятку от пяти до восьми тысяч рублей преподаватель проводил фиктивное тестирование иностранцев на знание русского языка, в последствие с этими документами иностранцы вставали на учет. Подозреваемыми в преступлении являются трое уроженцев Таджикистана — они заключены под стражу, и жительница Ханты-Мансийска, которая находится под подпиской о невыезде. Преступление раскрыли и пресекли сотрудники УМВД ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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