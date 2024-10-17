Силовики накрыли учебный центр в ХМАО, где продавали фиктивные сертификаты для мигрантов

Следователи в Ханты-Мансийске возбудили уголовное дело на сотрудников учебного центра, где за деньги проводили фиктивные занятия с иностранцами по русскому языку, истории и основам государственности для получения российского гражданства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.
«В результате преступной схемы фигуранты организовали незаконное пребывание на территории округа более 250 иностранных граждан. В офисе экзаменационного центра и по местам проживания фигурантов проведены обыски, проверены места компактного проживания иностранных граждан», — сообщает пресс-служба ведомства.
Учебный центр располагался в центре окружной столицы. По версии следователей, в учреждении за взятку от пяти до восьми тысяч рублей преподаватель проводил фиктивное тестирование иностранцев на знание русского языка, в последствие с этими документами иностранцы вставали на учет.
Подозреваемыми в преступлении являются трое уроженцев Таджикистана — они заключены под стражу, и жительница Ханты-Мансийска, которая находится под подпиской о невыезде. Преступление раскрыли и пресекли сотрудники УМВД ХМАО.
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