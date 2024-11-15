В ХМАО школьница подверглась травле со стороны старшеклассника

В школе №3 Сургута ученик шестого класса угрожает расправой второкласснице. Об этом рассказал URA.RU отец напуганной девочки.
«У дочери был конфликт с одноклассницей, вроде ничего особенного, но потом ученики устроили ей настоящую травлю — издевались и хлопали по спине. Потом ребенок со слезами на глазах рассказал, что одноклассница привела своего старшего брата, который пообещал с ней разобраться», — объяснил родитель школьницы.
Мужчина неоднократно обращался к классному руководителю дочери, но никаких действий по урегулированию отношений между детьми со стороны администрации школы предпринято не было. С руководством учебного заведения диалога так же не вышло, отец девочки уверен, что ситуацию замалчивают. «Только с социальным педагогом удалось записать протокол беседы и посмотреть записи с камеры видеонаблюдения, на которых факты буллинга подтвердились», — рассказал отец ученицы.
В пресс-службе УМВД ХМАО ответили, что уточнят информацию по данной ситуации. Также агентство направило официальный запрос в администрацию города Сургута.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО мать школьника пожаловалась, что над ее ребенком издеваются старшеклассники. Ребенок жаловался, что его пинают и не пускают в туалет.
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