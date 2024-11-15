В ХМАО школьница подверглась травле со стороны старшеклассника

В ХМАО старшеклассник угрожает расправой второкласснице
© Служба новостей «URA.RU»
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Ученице начальной школы угрожает расправой старшеклассник
Ученице начальной школы угрожает расправой старшеклассник Фото:

В школе №3 Сургута ученик шестого класса угрожает расправой второкласснице. Об этом рассказал URA.RU отец напуганной девочки.

«У дочери был конфликт с одноклассницей, вроде ничего особенного, но потом ученики устроили ей настоящую травлю — издевались и хлопали по спине. Потом ребенок со слезами на глазах рассказал, что одноклассница привела своего старшего брата, который пообещал с ней разобраться», — объяснил родитель школьницы.

Мужчина неоднократно обращался к классному руководителю дочери, но никаких действий по урегулированию отношений между детьми со стороны администрации школы предпринято не было. С руководством учебного заведения диалога так же не вышло, отец девочки уверен, что ситуацию замалчивают. «Только с социальным педагогом удалось записать протокол беседы и посмотреть записи с камеры видеонаблюдения, на которых факты буллинга подтвердились», — рассказал отец ученицы.

В пресс-службе УМВД ХМАО ответили, что уточнят информацию по данной ситуации. Также агентство направило официальный запрос в администрацию города Сургута.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО мать школьника пожаловалась, что над ее ребенком издеваются старшеклассники. Ребенок жаловался, что его пинают и не пускают в туалет.

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В школе №3 Сургута ученик шестого класса угрожает расправой второкласснице. Об этом рассказал URA.RU отец напуганной девочки. «У дочери был конфликт с одноклассницей, вроде ничего особенного, но потом ученики устроили ей настоящую травлю — издевались и хлопали по спине. Потом ребенок со слезами на глазах рассказал, что одноклассница привела своего старшего брата, который пообещал с ней разобраться», — объяснил родитель школьницы. Мужчина неоднократно обращался к классному руководителю дочери, но никаких действий по урегулированию отношений между детьми со стороны администрации школы предпринято не было. С руководством учебного заведения диалога так же не вышло, отец девочки уверен, что ситуацию замалчивают. «Только с социальным педагогом удалось записать протокол беседы и посмотреть записи с камеры видеонаблюдения, на которых факты буллинга подтвердились», — рассказал отец ученицы. В пресс-службе УМВД ХМАО ответили, что уточнят информацию по данной ситуации. Также агентство направило официальный запрос в администрацию города Сургута. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО мать школьника пожаловалась, что над ее ребенком издеваются старшеклассники. Ребенок жаловался, что его пинают и не пускают в туалет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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